Be Fresh Be Radiant

向來我喜歡茶飲，平時到打卡熱點，亦習慣點一壺熱茶充一充電。高品質的茶飲可以讓我們舒緩緊張情緒，對於講究生活品味的人更是一種享受。最近得悉，fresh的共同創辦人 一直對紅茶酵素十分著迷，被其發酵力量吸引，喝完感到精力充沛，更想將其於護膚的可能性發揚光大。

新升級「紅茶酵素抗氧精華水」主打可以為皮膚提供24小時深層抗氧和修復功效，當中的紅茶酵素經雙重發酵過程中產生出的微小抗氧化分子，使其更容易滲透至肌膚底層，帶來更強大的抗氧化保護。原材料使用的紅茶外號「尼泊爾金種子」更是獲得公平貿易認證，來自喜馬拉雅山脈的偏遠地區，更通過了多樣性道德貿易聯盟 (UEBT) 的審核評估，確保原料取得方式是尊重人類與大自然的。

全新升級配方更注入經過 15 年的研究的修復因子再生科技，能激活肌膚酵素，促進肌膚修復代謝，修復由外在因素引起的暗啞或膚質不均的問題，更有助於肌膚回復到受侵害前的狀態，提升亮度和光滑度。

實驗證明新升級「紅茶酵素抗氧精華水」

•+46% 提亮膚色

•+41% 肌膚淨透度

•+35% 察覺到肌膚更柔滑

*數據來源 fresh

fresh紅茶酵素抗氧精華水

從原材料到技術，fresh 都一絲不苟，將喜愛的配方升級並融合至「紅茶酵素抗氧精華水」，利用發酵紅茶為皮膚充一充電，還原「肌本」美，煥發原生高光亮肌，強化皮膚抵禦力、加強後續護膚品吸收，猶如肌膚專屬的LiquidGold。

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