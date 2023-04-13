Ian新歌《抱抱無尾熊》冧粉絲 破例扮化身樹熊超可愛

陳卓賢Ian推出2023年第2首個人單曲《抱抱無尾熊》，歌曲及MV都相繼上架，Ian在MV中變身樹熊非常可愛。但原來Ian一直覺得被指與樹熊相似很奇怪，不過今次為了Hellosss破例一次，「今次OK啦，為了大家做一次樹熊，認是樹熊一次啦！」

Ian推出2023年第2首個人單曲。

《抱抱無尾熊》由Ian作曲、編曲及監製，Ian直言歌名比較可愛，亦是一首比較私人的作品，送給一直支持他的fans。從出道至今，Ian形容與fans的關係已經昇華成依賴及寄托的感覺，「變成了一隻樹熊與樹木的關係，樹於樹熊的生命中是不可或缺的東西，已經變成依賴，將所有東西都寄托在它身上。」Ian認為生命中總有東西是屬於自己的寄托，不時有人對他說希望他開心一點，但他所尋求的是平靜，「找到一樣令你平靜的東西、一個令你平靜的人是很難得，但我相信大家在生命當中都會立即想起一樣東西，好recall原來自己都頗好，頗幸福。」

戴起樹熊針織帽的Ian被稱讚很可愛。

歌名與樹熊有關，Ian於MV中少不了要扮演樹熊，頭戴針織樹熊帽還咬住樹葉形狀的餅，粉絲大讚可愛，但原來他一直都不喜歡被指與樹熊相似，他笑言覺得奇怪：「我身為男子漢被形容似樹熊，好像有點太可愛，不過今次OK啦，為了大家做一次樹熊，承認是樹熊一次啦！」Ian一直以來避免樹熊的話題，不過今次因為填詞的Oscar認為樹熊與樹之間的屬性能夠關聯起來，所以歌詞圍繞這個主題開展。