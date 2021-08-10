張家朗奪金後時刻 總收視點達 44.2 289 萬港人齊見證

東京奧運會 2021 年 7 月 23 日至 8 月 8 日舉行，香港奧運代表隊取得了史無前例的好成績。 而今年由政府購入奧運轉播權供給本地持牌電視機構播出奧運節目，從收視研究角度看，無論是電視轉播量，還是奧運節目的收視，都有不俗的市場表現。

據 CSM 收視研究，東京奧運會 17 日(7 月 23 日至 8 月 8 日)中，平均每人每日收看電視 193.2 分鐘，高於上半年平均數 172.3 分鐘；而收視時間最長的是 8 月 8 日，全港平均每人收 看電視節目高達 217.6 分鐘。

電視節目直播收視率最高的時間是 7 月 26 日晚間 20 點 38 分，總收視率高達 44.2%(289.6 萬人)，而這正是張家朗的奪金後時刻。

張家朗奪金，令港人欣喜萬分！

電視節目直播收視率最高的時間是 7 月 26 日晚間 20 點 38 分，總收視率高達 44.2%(289.6 萬人)，而這正是張家朗的奪金後時刻，9 條免費頻道中，有 4 條頻道正在播出對張家朗的賽後專訪。而 7 月 28 日與 7 月 30 日，何詩蓓參加的女子 200 米同 100 米自由泳決賽，雖然都是日間非黃金時段，但最高收視點達到 19.6%，遠超過平時上午時段的收視率。

7 月 28 日與 7 月 30 日，何詩蓓參加的女子 200 米同 100 米自由泳決賽，雖然都是日間非黃金時段，但最高收視點達到 19.6%，遠超過平時上午時段的收視率。

何詩蓓奪得兩面銀牌，成績出眾！

CSM 媒介研究統計，奧運期間共計 17 日，香港的 9 個免費電視頻道，共計播出體育節目 88915 分鐘，平均每日長達 5230 分鐘，佔播出所有節目總量的 40.4%, 對比今年上半年體育節目播出量只佔所有節目的 3.1%。從收視角度看，奧運期間，體育節目更成了收視貢獻率最高的一個節目類別，期間平均每人累計收看體育節目 1778 分鐘，收視貢獻高達 61.8%。