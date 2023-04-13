周星馳IG回應網友提問 罕有提已故吳孟達、羅慧娟 暗示看過絵麗奈作品？

星爺周星馳 自去年開設IG帳戶後，在網上一直相當活躍，不時與網民互動，他日前再次出Post，表示粉絲人數將達到100萬，決定來一個「Ask Me Anything」活動答謝網民，表示會挑選網友提問親自作答。今日下午，周星馳開始透過IG Story回答問題，除了提到已故的吳孟達及羅慧娟外，似乎他亦已經欣賞過港人AV女優絵麗奈的作品？

周星馳IG快將達到100萬粉絲的里程碑

周星馳「Ask Me Anything」活動答謝網民

周星馳開post，人人興奮，網民、明星、名人紛紛留言，希望能獲得星爺一個回覆。在出現超過一萬一千個留言後，星爺今午在IG Story回答數條問題，其中有人問星爺：「有冇掛住羅慧娟」，他簡單答一個字「有」；另有人問「最想對達叔說什麼話」，星爺則表示：「I Love you，後悔未曾親口表達」。

暗示已看過絵麗奈作品？

另外，更有網民大膽問星爺有否看過香港AV女優絵麗奈（本名素海霖Erena）的首部作品，雖然星爺沒有直接回應有看還是沒看過，但他似乎知道片中多次出現廣東話對白「頂唔順」，更指香港人向來以頂硬上見稱，說太多次「頂唔順」是有違香港精神！

絵麗奈本人亦有轉發星爺的回覆，更解釋作品中出現多次的「頂唔順」其實是話中有話⋯⋯

絵麗奈的首部AV上月底發布，相信有不少港人已經看過～

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