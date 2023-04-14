許冠傑演唱會｜4月14日網上直播通行證現已公開發售 全球歌迷大合唱

許冠傑演唱會｜「健康．旦」主辦的「許冠傑此時此處演唱會2023」 ，現已開售網上直播通行證！海外的歌迷也能實時欣賞4月14日的演唱會。屆時演唱會將向全球超過50個城市 (包括紐約、芝加哥、多倫多、倫敦、曼城、巴黎、阿姆斯特丹、羅馬、悉尼、墨爾本、奧克蘭、東京、大阪、首爾、台北、新加坡、曼谷、胡志明市、馬尼拉、澳門等地)同步輸出高清畫質的演唱會訊號。海外歌迷只需購買網上直播通行證 SUPERLINK Online Pass，即可同步觀賞演唱會。本地歌迷亦可購買網上直播通行證贈予海外親友，讓50年來千千萬萬位許冠傑歌迷作一次全地球連綫，心連心大合唱。

許冠傑演唱會｜網上直播通行證 現已公開發售

「許冠傑此時此處演唱會 2023」網上直播通行證 SUPERLINK Online Pass，已在2023年3月28日開始於「健康·旦」網站公開發售，票價劃一為港幣$280。考慮到海外歌迷受時差所限，網上直播通行證 SUPERLINK Online Pass 可於香港時間4月14日晚上8時後的 24 小時內，跟據各地區的播出時間收看，確保歌迷都能完整欣賞到阿Sam在演唱會的英姿。

Mastercard卡客戶早鳥優惠

Mastercard卡客戶可於 2023 年3月23日起經「健康・旦」網站專享訂購早鳥優惠，以 Mastercard卡購買網上直播通行證，每條SUPERLINK Online Pass 減港幣$25。2023年3月28日起以Mastercard卡結帳亦可有訂購優惠，每條SUPERLINK減港幣$10。

網上直播通行證 SUPERLINK Online Pass