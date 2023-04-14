Trip.com著數開搶！一連5日派發機票/酒店/高鐵/機場快線優惠碼
新一期$3,000消費券將於4月16日發放，加上口罩令解除兼各地開關，是時候大玩特玩了！藉著消費券派發， Trip.com 推出消費券獎賞，提供一連串旅遊優惠。由即日起至4月18日，將1連5日推出各種旅遊產品的限量優惠代碼，當中包括機票、酒店、高鐵、火車票及當地體驗產品，亦聯同Mastercard推出$500機票優惠代碼及機場快線買1送1優惠，優惠碼名額有限，記得Mark低時間搶！（查詢：http://bit.ly/43xJhZL）
優惠代碼發放日期及時間
|日期
|時間
|優惠代碼類別及價值(港幣)
|4月14日
|晚上9時
|$200 機票優惠代碼
$200 酒店優惠代碼
$500 Mastercard 專享機票優惠代碼
快閃當地體驗產品優惠代碼，滿 HK$31 減 HK$30
|4月15日
|晚上9時
|$200 機票優惠代碼
$200 酒店優惠代碼
$500 Mastercard 專享機票優惠代碼
|4月16日
|凌晨12時
|$200 機票優惠代碼
$200 酒店優惠代碼
|4月16日
|晚上9時
|$200 機票優惠代碼
$200 酒店優惠代碼
$500 Mastercard 專享機票優惠代碼 Mastercard 專享機場快線買一送一優惠代碼
$100 高鐵火車票優惠代碼
$100 當地體驗產品優惠代碼
|4月17日
|晚上9時
|$200 機票優惠代碼
$200 酒店優惠代碼
$500 Mastercard 專享機票優惠代碼
|4月18日
|晚上9時
|$200 機票優惠代碼
$200 酒店優惠代碼
$500 Mastercard 專享機票優惠代碼