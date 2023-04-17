麗晶酒店下午茶套餐 細味精緻三層架鹹甜點 落地玻璃飽覽維港美景

尖沙咀 麗晶酒店 重開後，最近大堂酒廊推出下午茶套餐，供應4款自家製作的精緻三文治、3款時令蛋糕、英式鬆餅和瑪德蓮蛋糕，各位可以一邊細味糕點，一邊透過巨型玻璃幕牆飽覽維港景色，實屬跟知己好友放鬆的最佳活動。

3款蛋糕會因應季節和材料作出變化，除了在下午茶套餐可以品嚐到外，大家也可以在大堂酒廊外的櫃枱買得到。值得推介的是這款「Pistachio」，當中包括自製開心果夾心醬及開心果吉士製成的泡芙，底層則是烤製過的開心果，一口咬下去可感受到開心果醬在口中爆發的瞬間，非常邪惡！

Pistachio

製作團隊為迎接春夏天的來臨，特意設計了這款清新怡人的「Apple」，以香茅蘋果啫喱配以榛子酥粒海綿蛋糕，並於底層搭配餅碎，營造多重層次和味道。

Apple

士多啤梨布頓撻內層用上了卡士達鮮奶油餡，配以濃縮意大利黑醋，甜酸度比例得宜。

Strawberry

鹹點方面就有4款不同口味的自製三文治，包括用自製的番茄麵包製成的「黑松露配布里芝士」、以檸檬麵包製成的「牛油果配蟹肉」、「日式玉子雞蛋及魚子醬」、和配搭海苔麵包的「煙燻三文魚配酸忌廉」，一次過可以試勻各款口味！

（左起）煙燻三文魚配酸忌廉、日式玉子雞蛋及魚子醬、黑松露配布里芝士、牛油果配蟹肉

下午茶套餐還包含了英式鬆餅和瑪德琳蛋糕，前者選用日本麵粉打造外層酥脆，內層軟糯的口感，並附有濃縮奶油及果醬，而果醬則全是自家製作，款式會不定期更新，最近供應的就是日本柑橘類水果日向夏製作而成的果醬，清新怡人。後者就選用了法國品牌「BEILLEVAIRE」牛油，更加入了本地「香港原蜜」的荔枝蜂蜜作為原材料之一，為蛋糕添加了獨特味道。

每位食客可享有英式鬆餅和瑪德琳蛋糕各一件

大堂酒廊設有彎曲的玻璃幕牆讓客人一覽無遺地欣賞維港景色。

麗晶酒店下午茶套餐

時間：1200-1800

價錢：$888/兩位用、下午茶配2杯Sei Bellissimi Bellini（客人亦可揀選無酒精Bellino）$1,028/2位；下午茶配2杯NVDuval Leroy、Femme de Champagne、Grand Cru Brut $1,428/2位

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地下大堂酒廊