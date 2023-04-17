生活

【夏日小知識】消委會最新報告 分享6大開冷氣慳電tips！

by editorial

夏日即將來臨，開冷氣定是都市人的指定動作，但背後就要面對高昂的電費。消委會今日（17日）發布最新報告，除了測試市面上13款冷氣機的「性價比」，更向大家分享「開冷氣慳電tips」！

消費者委員會測試了市面上13款變頻式與定頻式的淨冷型「匹半」窗口冷氣機，分別比較其製冷量、能源效率、耗電量，及抽濕效能等等。當中以「珍寶 General」的 AMWB12NIC 及「格力 GREE」的 GREEGWF12DB 整體表現最為出色，均獲4.5星評級。

而除了選擇高能源效益的冷氣機外，消委會更向大家分享「開冷氣慳電tips」，好讓大家在炎炎夏日能在室內享受舒適環境之餘，同時「慳電」！

6大開冷氣慳電tips

  • 冷氣機應避免安裝在陽光直接照射的地方，並且不要阻擋進氣口及出風口。
  • 使用冷氣機時不要忘記拉上窗簾，以及盡量關閉門窗以保持室內溫度。
  • 同時開動冷氣機及電風扇，感覺會更涼快，並且更省電！同時注意不用將冷氣機溫度調得太低。
  • 苦冷氣機有時間掣，可預先設定關機時間，避免使用時間過長或忘記關機，以節省電力。
  • 夏季期間，建議約每兩星期清洗隔塵網、進氣口及出風口一次，以免影響效能。
  • 定期安排有經驗的技師檢查、保養及維修，確保機件運作正常。

資料來源：消費者委員會網頁

更多文章

7-Eleven x 日本網紅貓Mofusand推多款精品及寵物用品 必入手旅行箱＋帳篷＋貓爪板

2023 年 4 月 17 日

【生活小知識】日本廚具公司教路 保溫壺底部貼紙唔搣得！

2023 年 4 月 11 日
有關我們及查詢 免責聲明 私隱條例
2021 Copyrights Ⓒ Printed by "Metro Daily Limited". All Rights Reserved.
Address: 12/F., Tern Centre, Tower 1, 237 Queen’s Road Central, Hong Kong.