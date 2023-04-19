植廚 Plant Sifu聯乘卅二公館、疊囍居、沙田18 以素肉入饌 推素點心系列

適逢踏入世界地球月，香港素肉品牌「植廚 Plant Sifu」以「活現點心」為主題，與三家城中人氣中菜食府「卅二公館」、「疊囍居」，以及沙田凱悅酒店的「沙田18」合作，以品牌旗下獨一無二及低脂肪的素豬肉產品入饌設計一系列春意盎然的素點心，為香港地道的飲茶文化注入精緻綠色滋味。

「卅二公館」— 華麗展現新派中菜點心的極致風味

（由即日起至2023年6月30日期間的午市時段供應）

由集團行政總廚李文星師傅主理，「卅二公館」以現代手法演繹中菜聞名，擅長結合傳統及現代元素打造創意中菜，同時積極發掘不同食材的潛能。是次活動將經典上海名菜換上素食新裝，仍然風味不減 —— 包括以「植廚 Plant Sifu™ 梅頭肉餡」入饌的「上海素肉小籠包」、集薄脆軟糯於一身的「脆皮素肉腸粉」、菌香出眾的「羊肚菌燒賣」及勾起家鄉味道的「素肉蔥花卷」。

脆皮素肉腸粉（$120）以嫩滑腸粉包裹脆米網，內藏「植廚 Plant Sifu™ 肉碎」、香菇及雜菜，口感層次豐富。

羊肚菌燒賣（$80／4件）菌香出眾的羊肚菌搭配素肉碎，巧妙演繹奢華芳香的燒賣滋味。

素肉蔥花卷（$75／3件）將經調味的鹹香素肉碎混合香蔥卷成麻花狀，蔥香味濃。

「疊囍居」— 以素入饌，傾力呈獻6款點心及8款小菜

（由即日起至2023年6月30日期間供應；點心僅限午市時段供應，小菜則全日供應）

新入選2023年《米芝蓮指南》的「疊囍居」，致力為賓客送上各式經典粵菜及懷舊點心，餐廳現以劃時代的「植廚 Plant Sifu™」素肉產品重現傳統粵式滋味，特別推出圍繞素食及海鮮素主題的六款點心（下午2時30分前供應）及八款小菜（全日供應），旨在體現以素肉入饌的無限可能。

鍋燒麻香素肉包（$70／3件）燒至表層金黃香脆的素肉包內是飽滿油潤的素梅頭肉餡，以花椒調味後麻香四溢

「素肉蒸燒賣」（$80／4件）以素梅頭肉餡搭配鮮蝦炮製，在浦魚乾粉的點綴下，更顯鮮味色彩

「疊囍居」的8款招牌粵式小菜在「植廚 Plant Sifu™」的素肉襯托下，同樣散發健康好滋味。全日供應的選擇包括「咕嚕素肉球」（$240），山楂檸檬薑的醬汁裹滿素肉球，酸甜惹味

「沙田 18 」 — 五星級的手工素點心

（由即日起至2023年4月30日期間的午市時段供應）

沙田凱悅酒店的中菜廳「沙田18」一直與「植廚 Plant Sifu™」合作無間，餐廳總廚何振雄師傅現巧手設計5款春日手工素點心，包括餃皮以新鮮紅菜頭汁打造的「蒸素肉紅菜頭餃」（$60／4件）、翠綠的「蒸素肉榨菜餃」（$60／4件）、靈感來自北方傳統點心糯米燒賣的「蒸素肉紅棗糯米餃」（$60／4四件），以及「香脆素肉辣醃菜春卷」（$60／4件）等。

「蒸素肉紅棗糯米餃」（港幣60元／4件），展現素肉與糯米交織而成的軟糯口感；廚藝團隊更加入紅棗同蒸，注入淡淡甜蜜棗香