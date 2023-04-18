北角｜米芝蓮推介Twist & Buckle北角開分店 指定日子免費派即製西班牙油條

榮獲米芝蓮推介的香港首間現代西班牙油條專門店 Twist & Buckle 於北角開設分店，為港島人提供精心炮製的手工西班牙油條。為慶祝新店開張，店舖將於5月6日下午2時至5時在新店免費派發即製西班牙油條，各位有興趣記得前往試試。

Twist & Buckle北角店現已試業

講到北角新店的獨家款式非脆炸西班牙有餡油條莫屬（$68/5件），客人可從牛奶焦糖或奶黃餡中二選一，兩款同樣鬆軟香口。而舖頭的招牌「冰火配搭」新地杯（$78），就以北海道牛奶軟雪糕配搭即炸西班牙油條，前者軟滑、後者香脆。如果想跟親友分享的話，就可以選購禮盒裝，每個禮盒包含8件西班牙油條，也可從兩款醬汁中選出一款，也是送禮或散水餅可考慮的選擇之一。

脆炸西班牙有餡油條

除了首次登場的獨家美食外，北角分店亦會供應總店現有的招牌甜點，包括各款加了糖衣的西班牙油條，如搭配白朱古力配奧利奧碎、榛子醬，以及士多啤梨配彩虹糖碎 ($38/件)，或者新地杯如半熟香烤棉花糖及朱古力醬、朱古力碎曲奇配可可球及朱古力醬， 以及 M&M 朱古力爆谷配黑朱古力醬($68/份)。

Twist & Buckle

時間：1200-2230

地址：北角電氣道 180 號百家利中心地舖

IG：@twistandbuckle



