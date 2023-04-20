旅途中打卡美景 盤點台、日、韓絕美Starbucks店

大家去旅行時不時會見到當地的特色的Starbucks店，有時店鋪位於古舊的建築物、有些用上現代並具當地特色的元素設計，均會成為大家旅行打卡的好地方。Starbucks在世界各地不同地方都有不少特別的門市，台灣、日本、韓國是香港人的旅遊熱點，不如記低不同特別門市，讓大家計劃下一次長假期的行程時，不妨都去朝聖打卡。

1）日本福岡太宰府天滿宮

位在日本福岡縣太宰府天滿宮神社大街中，一間充滿木條的Starbucks非常顯眼。這間由建築師隈研吾所設計的Starbucks，採用日本傳統木作玩具的概念，使用了2000根木條對角編織的方式，透過扭轉木條加以延伸，毋須用上釘子或五金配件，結構強壯且容易拆卸。隈研吾以4支木條為兩兩一組，從地面開始堆疊，從而製造出整個空間。即使店內仍然不乏木條的，營造一種從內而外的感覺。

在滿是遊客的大街中，這間Starbucks真的很顯眼。（Starbucks jp）

店內滿是木條 整個感覺從內各外延伸 木條在陽光照射下更美

地址：818-0117 福岡県太宰府市宰府3-2-43

營業時間：08:00-20:00（當地時間）

2）日本京都二寧坂彌榮茶屋

這間門店位於日本京都知名景點清水寺附近，建築物古色古香，屋齡已逾百年歷史。外圍建築雖然充滿古風，不過內部裝潢卻新舊融合，二樓更保留傳統的榻榻米座位，讓你體驗正宗日式茶屋。單從外觀確實猜想不到這是咖啡店，藍染的門簾極具和式風格，Starbucks籌備了10年，並與當地的文化保護協會達成共識，才能夠整修這幢老舊建築變身成咖啡店。

彌榮茶屋大約有50個座位，一樓為一般座椅區，二樓便是塌塌米座位。大家記得入座前要記得脫鞋，同時採取自由入座的模式，顧客們不能預約的，而且為維持附近秩序，彌榮茶屋也無法在店外進行排隊，想到此朝聖的人務必要預早一點。

建築物已經超過百年歷史。（Starbucks jp）

一樓的一般座位區 二樓的塌塌米打卡位 內裏設計糅合新舊元素

地址：京都市東山区高台寺南門通下河原東入桝屋町349番地

營業時間：08:00-20:00（當地時間）

3）中目黑Starbucks東京烘焙工坊

東京烘焙工坊旗艦店是全球第5間烘焙工坊，也是日本規模最大Starbucks，由星巴克設計總監Liz Miller，與建築師隈研吾聯手打造。這間旗艦店共有4層，主攻小量頂級咖啡豆，從烘焙咖啡豆到咖啡沖泡過程都完全開放予公眾觀看，店內時尚及木質溫暖的超寬敞空間，每層都有不同主題。店內的大型咖啡烘焙機是烘焙所有使用咖啡豆，透過銅管運送至各個樓層。各層還有不同的咖啡袋牆、馬克杯牆裝飾，真的處處都是打卡位。

從外面望進烘焙坊，實在超美。（instagram@hidekohonma）

咖啡豆烘焙過程一一呈現予公眾。 巨大咖啡烘焙機，透過管道送至不同樓層。

地址：東京都目黑區青葉台2-19-23

營業時間：07:00-23:00（當地時間）

4）日本鎌倉御成町Starbucks店

鎌倉曾經有很多作家、陶藝家居住，充滿住人文氣息，由日本知名漫畫家橫山隆一故居改裝而成的御成町店，保留住當時住宅內的小庭院以及游泳池的特色，更可能是日本唯一一間附有游泳池的分店。概念店保留了橫山隆一氏喜歡的櫻花樹、紫藤花藤棚、泳池，同時改建成當地人們可以享受咖啡的空間。

戶外座位可以欣賞眼前的泳池，與鎌倉江之島的蔚藍互相呼應，大家於不同的季節還可以賞花，3月賞櫻、4月賞紫藤花，6月還可以到附近的明月院觀賞繡球花，春季實在非常值得大家來朝聖。

地址：神奈川県鎌倉市御成町15-11

營業時間：07:00-21:00（當地時間）

5）台灣花蓮洄瀾門市

洄瀾門市是首間亦是亞洲首間以「貨櫃」打造的貨櫃屋門市，外觀由建築師隈研吾設計，以曾經駐足過紐約、巴爾的摩、馬賽、巴塞隆拿等世界各地碼頭的貨櫃，合共29個貨櫃為主體堆疊打造出倒金字塔形的四層建築，讓這些貨櫃以不同面貌示人。

貨櫃交疊的鏤空處變成大面積的採光天窗，層層日光灑落有如陽光穿透樹林般，享受獨一無二的咖啡體驗。門市外牆為每個貨櫃標記了獨特的符碼，記載著過往航行全球的承攬運送故事，同時亦為每個貨櫃的專屬履歷，彷彿跟隨貨櫃進行了一趟獨特的旅程。

門市內部裝潢保留了貨櫃原始面貌，同時融入花蓮原住民阿美族的鮮明色彩，使用大膽、豐富多彩的牆面藝術作品，再以自然手感的拓印工法，於門市各角落呈現原住民元素的圖騰。洄瀾門市是花蓮首間車道型（DRIVE THROUGH）門市，除了可以在室內享用咖啡，也能夠直接駛至指定位置點餐，並將咖啡帶走，甚至美式風格。

相信大家對花蓮的純白貨櫃Starbucks並不陌生。（Starbucks tw）

地址：花蓮縣吉安鄉南濱路一段505號

營業時間：09:00-21:00

6）台灣嘉義新港門市

新港門市是今年2月才剛開幕，位於林家老宅培桂堂，曾經是日治時期「詩人良醫林開泰」所創建的診所，也是台灣現代舞蹈表演團體雲門舞集創辦人林懷民的老家，甚具歷史和懷舊感的建築。整幢Starbucks的建築物保留了閩南傳統的四合院模樣，庭院中有棵大樹、紅磚屋頂，同時融合西方、日式的特別建築元素，再加上大片玻璃以及簡約黑色框條的Starbucks特色。

室內採用溫暖的木質調，天花板做成一格格的木頭間隔，以及木頭的座位區，滲透出簡樸淡雅的生活景緻。二樓區域剛是露天平台，地面是復古的磚紅磁磚，向外可以眺望整個巷弄，甚有老宅的寧靜平和氣氛。

培桂堂老宅隱於巷弄之中。（Starbucks TW）

庭院內佇立的一棵大樹甚有老宅的感覺 門市內木質溫暖的裝潢 桌椅均是木質 二樓的平台可以讓大家感受陽光下的微風

地址：嘉義縣新港鄉大興路19號

營業時間：09:30-06:00

7）台灣宜蘭頭城門市

宜蘭頭城門市坐落於有「開蘭第一城」之稱的頭城鎮內，背靠雪山、面向大海，以遊艇為設計亦相當符合頭城鎮的形象。門市位於頭城車站、老街及烏石港附近，乘載住烏石港知名的「石港春帆」商船雲集、絡繹不絕之歷史背景。門市外形是「遊艇」，以全白色、獨棟兩層樓，直線的外形非常俐落，大面幾何形體搭配的圓形、弧線、斜線等，並結合如海水般的藍色落地玻璃。

室內入口處以弧形吧檯環繞，成為視覺焦點；天花板則從一樓以金屬流動的弧形線條延伸至二樓，再運用藍色實木條，呈現如海水波紋，像是海上航行時海水流動的軌跡，充滿沿海縣市的特色。

（Starbucks JP）

天花的波紋金屬流動弧線

地址：宜蘭縣頭城鎮青雲路3段396號

營業時間：07:30-21:00

8）台灣草山門市

1950年代，為了安置當時駐守台灣的美國軍眷，他們於陽明山興建了美軍宿舍群，建築物甚具美國南方城郊住宅風格。草山（即陽明山古稱）門市保留將軍眷舍原有樣貌，白色木構造的獨院獨棟建築，內部空間區分為客廳、餐廳、家庭聚會及陽光空間四大空間，客廳與家庭聚會中間的煙囪與老樹，以玻璃盒的設計與全場相互穿透，再搭配大面落地窗，令大家有如置身家中的感覺。

主吧枱區域的背後，一整面藝術牆壁融合了草山門市獨有的歷史背景，集結三棵樹相互重疊交融為設計，代表過去，現在和未來。隨著藝術品的中心點向外發展，代表著大自然的無限力量，展現出草山四季產生豐富景色變化。戶外木棧平台的客席區旁有櫻花樹及青草地，適合顧客們可以盡情享受與親友在富有美式懷舊的屋舍中，享受相聚的愜意時光。

白色木製房屋建築甚至舊時美式風格。

地址：台北市士林區國泰街5號

營業時間：08:00-20:00

9）首爾Famille Park門市

被譽為世界上7大最美的Starbucks分店一，Famille Park門市於2014年開業，當年是為了紀念Starbucks打入韓國的15周年，同時亦是韓國第800間分店。店舖以「都市中的咖啡叢林」為概念，外觀採用幾何玻璃的穹頂結構，中庭是一群向上盤旋翔的白鴿，日光時灑進陽光特別美。挑高的空間顏色採用木材及環保材料的裝飾品，雖然座位逾百但仍然極具空間感，咖啡樹盆栽也被放置在商店周圍，將自然帶入空間。

從底部向上盤旋的鳥群超美。（instagram@kwon_semi）

店舖建築位於高速巴士總站旁邊，非常顯眼 木材的裝潢是Starbucks的特色

地址：首爾市瑞草區砂坪大路205（盤浦洞118-3）3樓

營業時間：08:00-22:00（當地時間）

10）韓國大邱鐘路Starbucks門市

去年才開幕的大邱鐘路古宅店，將百年韓屋文化與現代互相融合，在Starbucks進駐之前，這間韓屋用作體驗韓國傳統文化與婚禮的空間，現在搖身一變成為現代咖啡悠閒的地方。門市保留建築物的本體，不桌椅則是採用韓式傳統八角形桌子或圓形矮桌， 大家還可以坐在古宅的木檐廊或戶外庭院，享受自然與陽光。

韓式老宅已經有逾百年歷史。（instagram@starbuckskorea）

古時韓屋的絕美屋頂 地板區域記緊先脫鞋才進內 桌椅區採用傳統韓式8角形桌子

地址：大邱市中區中央大路77街22

營業時間：08:00-22:00（六、日07:00-22:00、當地時間）

同場加映歐美靚絕門市：

10）法國巴黎Capucines門市

來到巴黎這個浪漫之都，就連Starbucks都華麗過人。位於巴黎第二區歌劇院旁的Capucines大道，有一所法國第一間Starbucks，並於2004年開幕。外觀大門看起來平平無奇，可是內部裝潢滿是18世紀巴洛克風格，復古風格的天花、懸吊的吊燈、華麗的桌椅、大理石的樑柱、鮮艷的壁畫，甚至皇家的氣派。

其實這家店前身甚有來頭，於19世紀曾經是桌球場，後來改裝成英國Liberty百貨巴黎分店。當時正值拿破崙三世在位，歌劇院周遭從1842年巴黎第一個火車站Saint Lazare開通後，變成百貨、商人、銀行聚集的地方，各地特色商品從北方諾曼第引進到巴黎歌劇院前的Capucines大道上來販售，直到1960年代後熱潮減退，原址曾短暫成為旅行社，直到2004年搖身一變成為法國首間Starbucks。

Capucines門市甚有法國皇室奢華的氣派。（instagram@starbuckscapucines）

店面外圍看起來很低調且平平無奇 進內才感受到豪華的一面 天花邊緣雕刻非常精細 挑高的空間加上復古的天花板

地址：3 Bd des Capucines, 75002 Paris

營業時間：07:00-22:00（當地時間）

11）美國芝加哥Magnificent Mile門市

身為來自美國的連鎖咖啡店品牌，Starbucks對於國內的內部銷售都相當用心，於2019年11月的芝加哥分店佔地面積43,000平方公尺，總共四層樓高，更包括了咖啡烘焙工坊。落地大玻璃的外觀看起來超級氣派，同時亦是全世界大型旗艦店之一。

店內設計以黃銅與綠色的配色帶出復古浪漫感，空間感令客人像置身於咖啡博物館一樣。店內中央位置正是4層樓高的烘豆機，除了烘豆之外，同時將咖啡豆透過銅管傳送到各樓層的咖啡吧台，店內的扶手樓梯亦因此圍繞這座烘豆機建造而成。除了世界各地特殊的咖啡與茶品之外，芝加哥分店還結了合酒吧元素，大家於現場還可以品嚐不同特別的咖啡調酒。

四層樓高的Starbucks外圍滿是落地大玻璃，入夜後亮燈甚有氛圍。（Starbucks Reserve）

店內甚有空間感。（Starbucks Reserve） 除了是咖啡店之外，門市更像是咖啡博物館。（Starbucks Reserve） 中央巨型的咖啡烘焙機，更設有銅管將咖啡豆傳送至不同樓層的咖啡吧。（Starbucks Reserve）

地址：646 N Michigan Ave, Chicago, IL 60611

營業時間：08:00-2200（當地時間）

12）墨西哥Prado Norte門市

Prado Norte門市採用西班牙風格，以多彩且精緻瓷磚砌出牆面、樓梯和噴泉，加上兩邊對稱及優雅的樓梯，非常適合拍照打卡。內部裝潢舒適，提供低矮椅子，讓大家可以好好休息，周圍裝飾盡是鮮豔繽紛及木質的壁畫。除了飲咖啡之外，墨西哥作為可可發源地，當然要入鄉隨俗點一杯朱古力來品嚐，還有其他地道食品如西班牙帕尼尼、芝士麵包及傳統的貝果。

（instagram@Starbucks Partners）

Prado Norte No 324, Loc 2 Col Lomas De, Mexico City, DIF 11000

營業時間：07:00-21:00（當地時間）