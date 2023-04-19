元朗｜YOHO MALL x 「香港燒賣關注組」 史上首個燒賣節 設多個打卡位＋市集＋限定店

燒賣，乃是廣東點心或香港街頭小食的皇牌之選，除了有茶樓常見的豬肉餡配上爽彈有咬口的蝦外，也有用魚肉作餡料的。港人熱愛燒賣的程度超乎你想像，更因而開設關注組。今次元朗YOHO MALL就聯乘「香港燒賣關注組」推出史上首個燒賣節「尋找燒賣的故事」，在商場裡設打卡、遊戲攤檔及主題文創市集兩大區域，讓一眾燒賣愛好者可以一同慶祝這場盛事！

屆時打卡及遊戲攤檔區域設4大打卡位及4個遊戲攤檔，當中必要打卡的是會場中央4米高的「巨型夾燒賣機」，另外設有「燒賣Rainbow」、「逃出燒賣迷宮」及「串串小燒賣」等攤位遊戲，

巨型夾燒賣機

逃出燒賣迷宮

串串小燒賣

市集方面就劃分了「燒賣橫町」及「燒賣Zakka」區域，「燒賣橫町」主打美食，匯聚關注組嚴選8大特色燒賣及醬料品牌，有數十年酒樓點心經驗老師傅坐陣的「堂叔燒賣」；各方食評評分高企的「老爹燒賣」以及擁有「食燒賣有一半是食醬」理念、在關注組中討論度持續高企的「叁拾士多」，提供一站式將酒樓燒賣、街頭燒賣及創新燒賣三大派系及各款特色醬料。而「燒賣Zakka」的文創攤位中，有不少更特別為是次市集設計及蒐羅的燒賣主題手作精品及生活「Zakka雑貨」，包括榮獲Hong Kong Smart Design Awards創意設計獎項的「順記藝造」將推出燒賣擴香石、「Mars Element」的鉤織燒賣耳環首飾以及「Jessenia Original」的燒賣Apple Watch錶帶等。

場內設有多個打卡位

此外，香港燒賣關注組更首次於商場開設「期間限定店」，多款全新及會場獨家燒賣週邊一次過晒冷，一度掀起搶購潮的「燒賣地獄拼圖」亦同步回歸，燒賣會友必定要留意！燒賣節更會於指定假日舉行快閃Busking音樂表演，喜愛音樂的你記得朝聖。

YOHO MALL x 香港燒賣關注組

日期：4月28日至5月21日

時間：1100-2100

地址：元朗YOHO MALL I 中庭