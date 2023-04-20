金像獎2023｜林家謙表演被狠批「史上最差」 Serrini爆粗為拍檔平反

早前舉行的《第41屆香港電影金像獎頒獎禮》，由歌手林家謙和Serrini（梁嘉茵）擔任開場表演嘉賓，合唱多首經典香港電影主題曲。林家謙罕有地載歌載舞，不過評價好壞參半，有網民指其歌聲如「喃嘸佬」，更有YouTuber狠批林家謙的演出是「史上最差」！對此，Serrini日前在社交平台發文反擊，更爆粗為拍檔平反！

林家謙 Serrini 任金像獎開場表演嘉賓

《第41屆香港電影金像獎頒獎禮》 在剛過去的星期日圓滿結束，當晚打頭陣有林家謙和Serrini的歌舞表演，二人合唱《跟佢做個Friend》、《活色生香》、《浪子心聲》等多首經典香港電影主題曲，幕後出身的林家謙罕有地與Serrini載歌載舞，令人耳目一新！不過觀眾的評價似乎好壞參半⋯⋯

圖片：香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards

圖片：香港電影金像奬 Hong Kong Film Awards

YouTuber批林家謙表演「史上最差」

其中YouTuber「啤梨」拍片狠批林家謙：「Serrini係OK嘅，林家謙我真係唔知點形容，咩事啊？」更形容林家謙的演出史上最差之一：「係我所見過香港電視史上除咗William Hung之外，包括參加歌唱比賽嘅所有人，我未見過表演咁差，係可怕地差……」毫不留情！

YouTuber「啤梨」狠批林家謙在金像獎當晚的演出。

「啤梨」言論一出，引來網民熱議，有人指林家謙唱歌如「喃嘸佬」，「都係去返幕後寫歌算」；

亦有人力撐這本來就是林家謙獨有的歌唱風格，認為當晚表演相當精彩。

Serrrini爆粗為拍檔平反

在社交平台上載一張自己與林家謙為金像獎表演綵排的背影照，爆粗為拍檔平反：「我X dd標題黨同埋bad vibe恰林仔嘅posts。」，解釋當晚「現場收音and出街聲差咁多都好無奈㗎，咁你點jeh依家」，更揚言要在批評林家謙的帖文留下MV YouTube link，「見一個post一次」。