DSE 2023｜9個應屆考生優惠 火鍋買1送1＋機票8折＋免費自習室

2023年香港中學文憑考試（H.K.D.S.E.）將於明日（4月21日）開考，首日考核的科目是英國語文卷一及卷二。公開試向來都是學生的重大考驗，有人話「一試定生死」，一個公開試就能定奪他日去路，所以作為應屆考生要背負的壓力甚大。有見及此，本地有餐廳和商戶推出應屆DSE考生專享優惠，範圍涵蓋餐飲、美容和旅遊，為考生在考試期間打氣！

餐飲類別

譚仔三哥米線｜食米線送飲品

由明日（4月21日）起至5月16日，考生只要憑應屆DSE准考證於上午11時後到譚仔三哥米線惠顧兩餸或以上米線，即可免費獲贈飲品乙杯，可選凍檸茶、三花清潤綠茶或汽水，此優惠不適用於過橋米線/ 薯粉/ 菜底、推廣產品米線/ 薯粉/ 菜底及套餐。（查詢：https://www.facebook.com/tamsnoodle）

豚王 ｜第2碗拉麵半價

由即日起至5月31日期間，各位考生到「豚王」香港任何一間分店，出示本年度有效之中學文憑試考試準考證正本，並追蹤豚王拉麵官方Instagram帳號，惠顧堂食正價拉麵即可享有拉麵第2碗半價優惠。除此之外，考生也可以獲賭「合格御守」襟章一枚，祈願考試成功，取得佳績。（查詢：https://www.facebook.com/butaoramenhk）

Pancake House Hoi Hoi ｜免費送飲品

由即日起至5月18日，到九龍灣MegaBox及荃新天地分店，出示本屆有效DSE准考證，即免費送咖啡或特飲一杯，沙冰、果汁及手沖咖啡除外。（查詢：https://bit.ly/3GUuDSY）

吉野家｜火鍋買一送一

即日起，只要攜同准考證到任何一間分店選購吉邊系列套餐，即可享用買一送一優惠，低至 $49就可以食到兩個 Shabu Shabu。（查詢：https://www.facebook.com/hk.yoshinoya/）

丸目背脂煮干｜所有麵食半價

即日起至5月18日期間，到 丸目背脂煮干 分店出示應屆有效DSE准考證，所有堂食麵食半價。（查詢：https://bit.ly/3orPIhd）

美容類別

AC Beauty Centre｜首次試做療程優惠

美容店AC Beauty Centre推出DSE考生優惠，由即日起至9月30日前出示學生卡，可享深層面部清潔護理、玫瑰抗敏舒緩護理、暗瘡消炎護理、骨膠原蛋白面部護理首次試做價$128。（查詢：https://www.facebook.com/ac.beauty.centre）

旅遊類別

國泰｜機票低至8折

國泰航空為全日制大專生及2023年文憑試DSE考生提供多達50個航點的經濟艙機票優惠，由即日起至4月30日，合資格學生登入國泰會員後以優惠碼「FLYUP2023」預訂2023年8月31日前出發（設有不適用日期）的機票均可享9折優惠，飛往檳城及金邊可獲8折優惠。（查詢：https://bit.ly/3HmG85V）

同場加映：考生免費享用自修室

Red Bull x Desk-one | 免費溫書

Red Bull與Desk-one合作，即日起至5月3日期間，一眾同學仔可以到位於銅鑼灣、旺角及觀塘Desk-one的 「Red Bull x Desk-one Study Station」免費溫書，場地還有Red Bull能量飲料提供，讓你温習期間充滿能量，越溫越入腦！（詳情：https://metrodaily.hk/posts/45346）

樓上Cafe ｜任坐空間兼免費小食

樓上集團旗下位於大圍的Cafe特設「DSE打氣區」，將店鋪改為任坐空間，為DSE考生提供溫習地方，更可免費享用小食和茶水。

時間：1000-2000

地址：成運路13-15號樓上集團中心地下(港鐵大圍站A出口)