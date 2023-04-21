台灣消費金2023｜台灣向旅客派$5,000新台幣 申請及領取方法一覽

台灣消費金2023 ｜ 為吸引更多自由行旅行入境，台灣將向到訪當地的自由行旅客派發5,000元新台幣消費金。交通部觀光局昨日（4月20日）公布「辦理加速擴大吸引國際觀光客方案促進自由行旅客來台消費金實施要點」，由5月起入境台灣3至90日的旅客均可參加抽獎，抽出5,000元消費金。惟50萬份消費金會分為3年發放，預計今年派發25萬份，2024年和2025年分別派15萬及10萬份。

消費金抽獎日期為2023年5月1日至2025年6月30日，適用對象包括持非中華民國護照入境台灣，停留3日至90日的自由行旅客。需要事先到指定活動網頁或企業合作平台（未公布）完成指定條件，成功登錄後參加抽獎活動。得獎者可在「電子票證」或「住宿折抵優惠券」中選一，只要親臨觀光局指定機場或場所櫃台，出示相關證明文件領取便可。「電子票證」單次使用上限為1500元，每日使用上限為3000元，可於台灣鏡內提供小額支付的特約商店使用；「住宿折抵優惠券」發放1000元5張，限得獎本人使用，每張限折抵1次使用，可在指定旅宿業使用。

領取消費金的指定機場或場所櫃台