7-Eleven x 迪士尼100周年印花精品 8款3合1隨身扣袋套裝登場

適逢華特迪士尼公司踏入100 周年，7-Eleven以「Match & Go扣住周圍遊」獨家主題，推出迪士尼100周年系列精品。第一波精品先齊集8位超人氣迪士尼及Pixar角色，包括：米奇老鼠、唐老鴨、毛毛、衣夫人、鋼牙與大鼻、史迪仔、勞蘇及三眼仔，化身成8款「3 in 1 隨身扣袋」套裝，一套3件隨身扣袋。

「3 in 1 隨身扣袋」套裝分別有兩個設計款式，分別是「環保Tote套裝」及「Zip-Up Pouch套裝」，每款套裝包含3款不同形狀、用途和設計的隨身扣袋，更配有爬山扣，可隨時分拆，按不同場合使用。

「環保Tote套裝」包括大頭散紙包、環保袋、輕便卡片套及爬山扣，4位人氣角色米奇老鼠、唐老鴨、毛毛及衣夫人化身超萌大頭散紙包，扣上印有多個迪士尼角色暗花圖案設計的環保袋及迪士尼100周年特別版卡片套。

米奇老鼠「環保Tote套裝」

唐老鴨「環保Tote套裝」

怪獸公司毛毛「環保Tote套裝」

超人特攻隊衣夫人「環保Tote套裝」

另一款「Zip-Up Pouch套裝」包括有大頭散紙包、拉鏈包、輕便卡片套及爬山扣，大頭散紙包以鋼牙與大鼻、史迪仔、勞蘇及三眼仔的頭型作剪裁，配襯印上由不同卡通人物拼圖設計的長形拉鏈包，以及迪士尼100周年特別版卡片套，每款卡片套均印有銀色卡通人物剪影和「Disney100」標誌，極具收藏價值。

鋼牙與大鼻「Zip-Up Pouch套裝」

史迪仔「Zip-Up Pouch套裝」

反斗奇兵勞蘇「Zip-Up Pouch套裝」

反斗奇兵三眼仔「Zip-Up Pouch套裝」

印花派發詳情：由4月26日早上7時至6月6日顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1張，其後每$10可獲多1張印花，如此類推。

換購詳情：由4月26日早上7時至6月9日儲齊8個印花加$50，隨機換購「3 in 1 隨身扣袋」1套，或儲齊12張印花加$88，隨機換購「3 in 1 隨身扣袋」2套 。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠1 換購「3 in 1 隨身扣袋」

推廣日期：4月26日起至6月6日止。

兌換日期：4月26日早上7時起至6月9日，以8,800 yuu 積分 +$12，隨機換購「3 in 1 隨身扣袋」1套。

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預訂日期：4月26日中午12時起至4月27日止 (共2天)。

兌換日期：4月26日中午12時起至5月2日。

取貨日期：2023年5月16日早上7時起至5月22日止（每位客人最多只可換領4盒。數量有限，換完即止。）