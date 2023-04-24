姜濤4.27出席自家服裝品牌TO ZERO發布會 粉絲可領取門票到專區打卡

繼MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）最近推出個人時裝品牌ALLOVER和NADE後，上周六（4月22日）另一位人氣成員 姜濤 亦宣布推出自家品牌「TO ZERO」。當日姜濤在Instagram Story上轉發了來自「TO ZERO」的帖文，帖文中只看到他穿上品牌黑色外套的背影，已叫一眾姜糖紛紛留言表示支持！昨日品牌IG再釋出一段姜濤站在櫻花樹下的宣傳片，片中先看到他穿著粉色連帽衛衣和奶茶色外套的背面，之後換上白色毛衣以正面示人，畫面唯美。

姜濤推出自家服裝品牌「TO ZERO」

昨日（4月23日）品牌IG釋出宣傳片

好清新！

「TO ZERO」將於本周四（4月27日）舉行發布活動，屆時姜老闆亦會現身分享品牌概念。另外，場內也設有相片專區供粉絲打卡（分6個時段）。想要參觀相片專區的話，就需要於活動當日早上8時到場領取門票，先到先得。不過假如未能成功得到門票，也可以在最後兩個時段入場。

姜濤將於4月27日出席品牌發布會，向大眾分享品牌概念。

TO ZERO品牌發布會

日期：4月27日

時間：1200-1400

相片專區開放時間：1400-2200

相片專區門票派發時間：4月27日早上8時正

地址：銅鑼灣時代廣場2樓中庭

IG：https://www.instagram.com/to_zero_official/