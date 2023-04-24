Paul Lafayet推出全新便攜裝法式焦糖燉蛋撻 玩遊戲有機會贏走全盒

Paul Lafayet以法式焦糖燉蛋聞名，最近更將這款經典食物變成便攜裝法式焦糖燉蛋撻（$218/盒），讓各位可以隨時隨地食用。今次Paul Lafayet亦推出兩大遊戲和抽獎，讓各位有機會贏走便攜裝法式焦糖燉蛋撻！（查詢：www.paullafayet.com）

Tart-to-Go ｜ 用IG濾鏡玩遊戲贏大獎

由5月17日至6月9日一連4星期，各位可以在Instagram大玩專為是次活動而創立的濾鏡遊戲。玩家可在個人Instagram限時動態中發布自己的成績，並標記 @paullafayet，就有機會贏得一整盒的法式焦糖燉蛋撻。比賽持續四周，每周五（5月19、26日及6月2、9日）公布當周的最高得分者，並送出遊戲獎品。（每週名額三個。如有同分，將以抽籤形式選出得獎者）。

Instagram濾鏡遊戲

Tasty Tart Roll-away幸運輪遊戲

Paul Lafayet也在5間分店中舉辦了一個名為Tasty Tart Roll-Away的活動。從5月18日到21日，憑任何消費即可獲參加Tasty Tart Roll-Away幸運輪遊戲的機會，贏得一整盒法式焦糖燉蛋撻、一個獨立包裝法式焦糖燉蛋撻或一套Paul Lafayet行李貼紙。