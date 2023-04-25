OneDegree X 99bus狗狗巴士 5.7免費寵物乘車日

OneDegree一直致力為寵物提供更全面的保障及推動關愛寵物文化，並宣布將於5月7日聯同香港寵物巴士組織99bus狗狗巴士舉行「OneDegree免費寵物乘車日」，免費邀請一眾愛寵人士與主子「遊巴士河」前往西九海濱長廊，與其他寵物及飼主朋友相聚一堂，享受乘車樂趣和美好時光。

「OneDegree免費寵物乘車日」詳情：

同步推出保險產品快閃優惠 低至三折

為慶祝OneDegree開業三周年這個特別日子，新客戶由2023年4月24日至26日期間投保下列產品可享限時特別優惠（優惠受條款及細則約束，詳情請參閱 www.onedegree.hk ）：

產品 特別優惠內容 優惠碼 「毛價保」寵物保險 首年保費75折及送寵物身體檢查服務一次 BDAY 火險 首年保費3折 THREE 家居險 首年保費3折 THREE 「無限護身保」危疾保險 可享首年保費3折 THREE

為慶祝OneDegree開業三周年，同時答謝客戶一直以來的支持，OneDegree於日前舉辦了「OneDegree生日派對」，與一眾三年前開業起已一直支持的客戶及其寵物們一同慶祝這個值得紀念的日子，場面既熱鬧又溫馨。當日網絡紅人兼貓奴東方昇和藝人Leanne（何思諺）、Tom（杜志烜）與兒子及邊界牧羊犬Dolby亦有出席，並在活動上分享了他們與寵物相處的點滴。