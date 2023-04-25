Edan呂爵安、Jeffrey、Mandy為 Blue Girl Light宣傳 逾百個打卡位＋專車派試飲＋限量品換領

各位「爵屎」跟「咖啡豆」要留意！早前MIRROR成員呂爵安（Edan）為 Blue Girl 藍妹啤酒擔任品牌大使，今次更與「6膠」兄弟魏浚笙（Jeffrey）和「E女郎」譚旻萱（Mandy）合作，為Blue Girl 推出的全新產品Blue Girl Light拍攝一系列廣告照和宣傳片，繼續跟大家「Taste the Real Moment」 。各位粉絲更可於指定日子到各個地方打卡，Blue Girl更有多個活動向大家送出紀念品！

Blue Girl Light大型廣告宣傳熱點 （詳情請見下圖表格）

銅鑼灣金百利廣場

加拿分道LED電子屏幕廣告

西洋菜南街大型廣告牌

元朗嘉城廣場

Blue Girl Light專屬特色電車

Blue Girl Light專屬巴士

Blue Girl Light港鐵燈箱廣告

地點 日期 銅鑼灣金百利廣場的大型數碼廣告牌 5月5至6月1日 尖沙咀加拿分道LED電子屏幕廣告 (The One 對出) 5月2至5月29日 旺角西洋菜南街大型廣告牌 (星際城市) 5月15至6月11日 元朗嘉城廣場大型廣告牌 5月9至6月8日 Blue Girl Light專屬特色電車 4月26至5月23日 Blue Girl Light專屬巴士 4月26至5月23日 Blue Girl Light港鐵燈箱廣告 4月28至5月12日

Blue Girl專車遊走多區派飲品兼送限量版3D卡

由5月6至6月3日逢星期六、日，Club BG會員尊享Blue Girl Light專車都會快閃出沒指定熱點包括銅鑼灣百德新街、旺角朗豪坊、旺角西洋菜南街、尖沙咀海防道、大埔、荃灣，元朗，屯門等，新舊會員均可免費拎走Blue Girl Light 330ml細樽裝 1支、500ml巨罐裝1罐連同限量版3D卡1張。專車出沒地點及時間可參閱 BlueGirlBeer.com 中Blue Girl Light推廣專頁。

Blue Girl Light專車

限量版3D卡

限量版3D卡

買Blue Girl Light滿指定金額送限量品（詳情請見下圖表格）

限定珍藏拼圖

1:1巨型海報 (一套三張)

特選主題店

限定簽名充電器