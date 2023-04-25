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Edan呂爵安、Jeffrey、Mandy為 Blue Girl Light宣傳 逾百個打卡位＋專車派試飲＋限量品換領

by editorial

各位「爵屎」跟「咖啡豆」要留意！早前MIRROR成員呂爵安（Edan）為 Blue Girl 藍妹啤酒擔任品牌大使，今次更與「6膠」兄弟魏浚笙（Jeffrey）和「E女郎」譚旻萱（Mandy）合作，為Blue Girl 推出的全新產品Blue Girl Light拍攝一系列廣告照和宣傳片，繼續跟大家「Taste the Real Moment」 。各位粉絲更可於指定日子到各個地方打卡，Blue Girl更有多個活動向大家送出紀念品！

Blue Girl Light大型廣告宣傳熱點（詳情請見下圖表格）

Blue Girl
銅鑼灣金百利廣場
Blue Girl
加拿分道LED電子屏幕廣告
Blue Girl
西洋菜南街大型廣告牌
Blue Girl
元朗嘉城廣場
Blue Girl
Blue Girl Light專屬特色電車
Blue Girl
Blue Girl Light專屬巴士
Blue Girl
Blue Girl Light港鐵燈箱廣告
地點日期
銅鑼灣金百利廣場的大型數碼廣告牌5月5至6月1日
尖沙咀加拿分道LED電子屏幕廣告 (The One 對出)5月2至5月29日
旺角西洋菜南街大型廣告牌 (星際城市)5月15至6月11日
元朗嘉城廣場大型廣告牌5月9至6月8日
Blue Girl Light專屬特色電車4月26至5月23日
Blue Girl Light專屬巴士4月26至5月23日
Blue Girl Light港鐵燈箱廣告4月28至5月12日

Blue Girl專車遊走多區派飲品兼送限量版3D卡

由5月6至6月3日逢星期六、日，Club BG會員尊享Blue Girl Light專車都會快閃出沒指定熱點包括銅鑼灣百德新街、旺角朗豪坊、旺角西洋菜南街、尖沙咀海防道、大埔、荃灣，元朗，屯門等，新舊會員均可免費拎走Blue Girl Light 330ml細樽裝 1支、500ml巨罐裝1罐連同限量版3D卡1張。專車出沒地點及時間可參閱 BlueGirlBeer.com 中Blue Girl Light推廣專頁。

Blue Girl
Blue Girl Light專車
限量版3D卡
限量版3D卡

買Blue Girl Light滿指定金額送限量品（詳情請見下圖表格）

限定珍藏拼圖 
1:1巨型海報 (一套三張)
特選主題店
限定簽名充電器
地點日期
快閃Blue Girl Light專車
新舊會員均可免費拎走Blue Girl Light 330ml細樽裝 1支、500ml巨罐裝1罐連同限量版3D卡1張
(專車出沒地點及時間可參閱 BlueGirlBeer.com 中Blue Girl Light推廣專頁。)		5月6至6月3日 (逢星期六、日)
指定7-11便利店購買Blue Girl Light 滿指定金額，即送Blue Girl Light限定珍藏拼圖 5月10至5月23日
指定OK便利店購買Blue Girl Light 滿指定金額，即送Blue Girl Light限定1:1巨型海報 (一套三張)5月25至6月7日
OK便利店銅鑼灣東角道、旺角碧街及屯門美樂花園商場分店更會獨家打造成Blue Girl Light特選主題店5月1至5月31日
指定餐廳酒吧購買Blue Girl Light 滿指定金額，即送Blue Girl Light限定簽名充電器一個5月1至5月31日

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