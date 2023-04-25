Edan呂爵安、Jeffrey、Mandy為 Blue Girl Light宣傳 逾百個打卡位＋專車派試飲＋限量品換領
各位「爵屎」跟「咖啡豆」要留意！早前MIRROR成員呂爵安（Edan）為 Blue Girl 藍妹啤酒擔任品牌大使，今次更與「6膠」兄弟魏浚笙（Jeffrey）和「E女郎」譚旻萱（Mandy）合作，為Blue Girl 推出的全新產品Blue Girl Light拍攝一系列廣告照和宣傳片，繼續跟大家「Taste the Real Moment」 。各位粉絲更可於指定日子到各個地方打卡，Blue Girl更有多個活動向大家送出紀念品！
Blue Girl Light大型廣告宣傳熱點（詳情請見下圖表格）
|地點
|日期
|銅鑼灣金百利廣場的大型數碼廣告牌
|5月5至6月1日
|尖沙咀加拿分道LED電子屏幕廣告 (The One 對出)
|5月2至5月29日
|旺角西洋菜南街大型廣告牌 (星際城市)
|5月15至6月11日
|元朗嘉城廣場大型廣告牌
|5月9至6月8日
|Blue Girl Light專屬特色電車
|4月26至5月23日
|Blue Girl Light專屬巴士
|4月26至5月23日
|Blue Girl Light港鐵燈箱廣告
|4月28至5月12日
Blue Girl專車遊走多區派飲品兼送限量版3D卡
由5月6至6月3日逢星期六、日，Club BG會員尊享Blue Girl Light專車都會快閃出沒指定熱點包括銅鑼灣百德新街、旺角朗豪坊、旺角西洋菜南街、尖沙咀海防道、大埔、荃灣，元朗，屯門等，新舊會員均可免費拎走Blue Girl Light 330ml細樽裝 1支、500ml巨罐裝1罐連同限量版3D卡1張。專車出沒地點及時間可參閱 BlueGirlBeer.com 中Blue Girl Light推廣專頁。
買Blue Girl Light滿指定金額送限量品（詳情請見下圖表格）
|地點
|日期
|快閃Blue Girl Light專車
新舊會員均可免費拎走Blue Girl Light 330ml細樽裝 1支、500ml巨罐裝1罐連同限量版3D卡1張
(專車出沒地點及時間可參閱 BlueGirlBeer.com 中Blue Girl Light推廣專頁。)
|5月6至6月3日 (逢星期六、日)
|指定7-11便利店購買Blue Girl Light 滿指定金額，即送Blue Girl Light限定珍藏拼圖
|5月10至5月23日
|指定OK便利店購買Blue Girl Light 滿指定金額，即送Blue Girl Light限定1:1巨型海報 (一套三張)
|5月25至6月7日
|OK便利店銅鑼灣東角道、旺角碧街及屯門美樂花園商場分店更會獨家打造成Blue Girl Light特選主題店
|5月1至5月31日
|指定餐廳酒吧購買Blue Girl Light 滿指定金額，即送Blue Girl Light限定簽名充電器一個
|5月1至5月31日