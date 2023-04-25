惠而浦開倉 精選家電優惠低至15折

家電品牌惠而浦開倉！今次多項陳列品於網上商店W-Mall以超低價分三星期發售，有產品低至15折！另外，所有陳列產品也會獲得一年保養。同時，惠而浦首次於W-Mall開倉推出開盒機，產品保養年期跟新機相同，且配件齊備，但外盒或包裝不全，性價比極高。最近有需要更換或添置新家電的話，就記得入貨！

首星期開盒機推介：4月26至5月2日

Puri-Pro 抽濕淨化機20公升(DS202HG)：原價$3,490、開盒機優惠價$2,490、只限8部。

4S mini 蒸焗爐25公升(CS1250)：原價$3,490、開盒機優惠價$2,490、只限10部。

820 Pure Care 前置式洗衣機 8公斤 – 1000轉 (FRAL80111)：原價$6,298、開盒機優惠價$2,690、只限6部。

首星期陳列品推介：4月26至5月2日

上置式洗衣機 7公斤 – 1000(TDLR70123)：原價$7,598、開盒機優惠價$2,390、只限20部。

雙門雪櫃168公升 ：原價$3,580、開盒機優惠價$1,690、只限15部。

上置式洗衣機7公斤 – 1000轉：原價$6,698、開盒機優惠價$999、只限5部。

Fresh Care前置式洗衣乾衣機 洗︰9公斤, 乾︰6公斤 – 1400轉：原價$9,098、開盒機優惠價$3,490、只限10部。