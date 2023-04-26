mART6全新概念店 登陸荃灣廣場 推連串超值限時優惠活動

一站式生活提案所mART6，近日於荃灣廣場開設全新概念店，全店面積接近3,000呎，引進各式各樣精緻又物超所值的新奇產品，當中包括多款產地直送的優質美食、人氣創意小家電、時尚男女裝流行服飾品牌、美妝家品等，一應俱全。為慶祝新店開業，更推出大量超值限時優惠活動！

mART6全新概念店 登陸荃灣廣場

mART6荃灣廣場全新概念店，設有互動區域，日後將舉辦不同體驗活動和工作坊， 為顧客帶來更摩登休閒的購物新體驗。店內可購買到一系列產地直送的優質小食、不同種類的健康美食和新興甜點。而人氣家電產品更是店內必逛焦點，時尚男女絕對不能錯過！此外， mART6又引入城中廣受歡迎的服飾品牌如minipunch、Titika、yamaguest及Champion等。個人護理亦有不少選擇， 如蘊含天然有機認證成份的Aptiva香薰產品和KUSA無線手部按摩器亦是不容錯過的推薦好物。

為慶祝荃灣新店開業，mART6 推出大量超值限時優惠活動回饋顧客，詳情如下：

第一賞：折扣大放送

全場服飾產品2件九折、3件八五折優惠，下列指定產品除外：Champion, Titika, Yama Guest, Doughnut, Bethel, Entheos, Gregory, Lespotsac, Marmansk, Nordepack

第二賞：新店獨家獎賞 發票當現金優惠劵用

於青衣城分店購物， 憑消費發票即可於荃灣新店當現金優惠劵使用*，

• 發票滿$1000 即可當$50優惠券

• 發票滿$2000 即可當$150優惠券

• 發票滿$3000 即可當$300優惠券

*會員限定優惠

*優惠券最低消費$100

特價好物推介：

Kusa iRelax KM-300 膝蓋(膝部)

溫熱氣囊按摩器

特價$593 (原價$698) Kusa iRelax HM-300 無線

手部按摩器

特價$678 (原價$798)

Kusa i-Relax EM-500眼部按摩器

特價$508 (原價$598) [G Morning Coffee]

普洱咖啡 (100g）

特價$148