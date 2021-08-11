【尖沙咀】7-Eleven x 可口可樂概念店 買汽水換購港味濃積木模型

7-Eleven x 「可口可樂」概念店今個夏天換上新裝，以「飲樂起勁樂在香港」為主題，新店面以「可口可樂」標誌性紅色及香港地道景色和街道打造而成。店舖內不同角落亦佈滿香港特色元素，如：電車派對主題貨架、港式茶餐廳設計的用餐區及懷舊玩具主題裝飾等，亦有可樂樽造型霓虹燈櫃及3D打卡牆。除此之外，顧客亦可以於指定日期換購限量版可口可樂特色街景模型，款款都充滿香港特色元素。

即日起至8月24日，於概念店購買任何可口可樂、雪碧、玉泉、芬達系列410-500毫升膠樽裝汽水1支，即可參加店內的互動遊戲一次，跟隨動感音樂打出起勁節奏，於限時内將螢幕左上角的罐裝「可口可樂」裝滿，即可贏取可口可樂330毫升1罐及電子優惠券1張。

即日至8月17日，凡購買上述提及過的汽水4支，加$49即可換購1件茶餐廳積木模型。數量有限，換完即止。茶餐廳積木模型造型精美，以懷舊復古綠色店身配上霓虹燈招牌，內部更有還原實景的微細裝飾。另外，住宅大廈加上紅色小型貨車及雜貨店模型將於8月18日及9月1日起於全線7-Eleven換購。

7-Eleven x「可口可樂」概念店

地址：尖沙咀柯士甸道 45-53 號聯業大廈地下 A 舖