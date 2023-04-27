Lips to talk about – 5月新登場有色護唇膏

我喜歡有色護唇膏，滋潤雙唇同時亦帶來好氣色，YSL BeautÉ ROUGE VOLUPTÉ經典亮麗光澤迎來兩款全新玫瑰色調護唇膏，配方蘊含高度色素粒子，帶有光澤感同時能滋潤修復雙唇 。

護唇膏配方蘊含多種天然成分，包括透明質酸、維他命E、具舒緩功效的冷壓芒果油及抗氧化番石榴精華，滋潤雙唇、減少唇紋 ，結合水漾亮澤與滋潤，護唇膏蘊含高達78% 修護成分，12小時強化唇部鎖水屏障。

12小時強化唇部肌膚鎖水屏障*

93%認同唇部即時顯得豐盈**

*26位受試者使用12小時後之儀器測試 (TEWL)

**65位亞洲女性使用後即時的自我評估

*數據來源 YSL BeautÉ

[全新登場] N°13 Flashing Rosé 水光玫瑰色調 及 N°15 Showcasing Nude 奶茶裸粉色調

水潤的雙唇可以令唇妝完美上色，不容易乾燥脫皮，除了要有合適的護唇產品之外，良好的護理習慣更是少不了。我的嘴唇長期感到乾燥脫皮，所以統整了一些護唇小貼士給讀者，不單令嘴唇變得水潤，更可以減少唇紋。