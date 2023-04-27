「關二哥」穿越現代賣炸髀 日售過百隻！打造灣仔貼地外賣店「流髀」

講到炸雞髀，也許大家會先想起各大連鎖快餐店，又或者是早已被網民介紹得街知巷聞的幾間炸髀專門店。而最近灣仔就新開一間只做外賣的店舖「流髀」，除了主打即叫即製生炸雞髀和多款平價貼地小食外，更以三國做主題。店主會穿起關羽裝束作招徠，經過店舖的行人不多不少也會因他的奇裝異服而吸引目光。或許大家會以為店主是個三國迷，但原來以此做賣點，背後有一個關乎幾代人的使命。

「流髀」由「關二哥」和好友Natalie合力打拼，「關二哥」主力做前線，而Natalie則掌舵廚房一切。店舖空間不大，只能做外賣生意。若然經過小店的話，會先被「關二哥」和無間斷播放的雞啼音樂而吸引。「關二哥」每日都會穿起一身綠色的關羽衣物，戴上墨鏡在櫃檯後叫賣，記者到訪當天也留意到有不少行人停下腳步左顧右盼，甚至有外國人舉起手機拍照。

店主「關二哥」絕不馬虎，穿起關羽服飾時顯得入型入格。

「關二哥」會同時擔任外賣員，騎著「赤兔馬」出征。

店舖外牆用磁磚砌成，每塊磁磚都以人手寫上文字，仔細一看，發現原來蘊藏令人有共鳴的含義，大家可以去發掘一下！

對於用三國做主題的原因，Natalie表示：「三國唔係一個好好嘅故事咩？歷史上嘅故事係一個經典，劉備只係三國嘅其中一個故事，喺呢個世界留畀我哋嘅故事有好多。世界變得太快，而關二哥就代表仁義，其實留落嚟嘅故事含義仲有幾多係大家記得嘅呢？三國故事係歷史留畀我哋嘅故事，而我哋『流髀』就係我哋想留畀同年人嘅嘢。」

Natalie續說：「中環腐乳餐廳『流』其實係父母留畀我哋嘅嘢，『留』代表過去，『留畀』代表現在，喺我哋將來都會開一間關於未來嘅舖頭。」

位於中環以腐乳做賣點的餐廳「流」，是「關二哥」跟Natalie與其他合伙人開設的店舖。（圖片由受訪者提供）

每日收舖後，「關二哥」都會繼續到中環「流」開工，更會手持關刀送外賣。（圖片由受訪者提供）

「關二哥」是印尼華僑，家族開設海味店，每隔兩、三個月就會到印尼購入香料，用作醃製「流髀」皇牌食物 — 生炸雞髀（流髀）。炸髀經醃製入味後會先放入熱油香炸一次，到客人落單後就會再放入高溫滾油中炸多遍，Natalie表示這樣可以令雞皮更香脆可口。客人可以選擇單點流髀，又或者配以雞湯煮成的白飯、沙律菜和餐飲，在灣仔區來說價錢可觀實惠，實屬打工仔的糧尾恩物。

流髀（即生炸雞髀）的部分醃料來自印尼，由「關二哥」親自到當地入貨。

流髀會先後經兩次油炸，令外皮香脆內軟。

客人可從四款醬汁中選一，包括蠔油薑蔥、腐乳、南乳和燒烤蜜糖。

流髀（$28/隻）、套餐跟飲品（$36）

除生炸流髀外，小店也有提供即叫即炸咸豬手。Natalie每日會先將咸豬手煲熟兩小時，之後再用火槍燒豬皮和去毛，然後再煲煮40分鐘備用。在出品前，就會把咸豬手酥炸8分鐘，口感外脆內軟。

每隻咸豬手需經多重準備功夫，總共煲近3小時使肉質軟腍，最後才放入滾油炸至酥脆。

咸豬手配南乳醬（$68）

另外，店舖也有提供炸雞軟骨餃子和啤酒漿薯條等小食，最適合就是買來當作下午茶。想要品嚐街頭小食和港式情懷糕點的話，就有港人至愛的魚蛋、燒賣、砵仔糕、糖蔥餅和只限早餐供應的腸粉。而最讓記者注意到的就是餐牌上的「無限咖喱」，Natalie透露客人真的可以任添咖喱汁，咖喱迷一定要來試試！

左：炸雞軟骨餃子（$30/5件）、右：啤酒漿薯條（$28）

無限咖喱：3粒咖哩魚蛋、3粒燒賣、2粒咖哩豬肉丸（$15）

即包糖蔥餅（$30/3件）

流髀

時間：1000-2000（周一至五）、1200-1800（周六）

地址：灣仔皇后大道東182號順豐國際中心地下3號舖

電話：5348 5843

IG：https://www.instagram.com/lau.bei.hk/

網上落單：https://bit.ly/4468BX4