【Happy Hong Kong】敘福樓CEO宣布 4月29日旗下8大餐廳推出優惠！
政府早前啓動「開心香港」活動，除了於4月29日舉辦「全港戲院日」，同日亦是美食市集的第一場。一直「以人為本」的敘福樓集團主席兼CEO黃傑龍在個人社交平台宣布，當日旗下8間餐廳都有優惠！
黃傑龍表示，4月29日舉辦的「全港戲院日」及美食市集，說到底其實都只是希望大家開開心心。所以他決定行使主席權力，將同事本來計劃推出的「憑票尾享優惠」，改成「全民同樂優惠」，意即任何人進入餐廳即享優惠！
以下為黃傑龍在個人社交平台列出的優惠內容大要，實際嘅條款及細則以各品牌Facebook公布為準。
牛涮鍋
凡惠顧120分鐘火鍋放題，每2位送日本黑毛和牛一碟
好呷台灣火鍋
凡惠顧火鍋吃到飽套餐，免費升級鴛鴦鍋
和平飯店
凡惠顧每位送汽水一罐或豆漿一杯
温野菜
凡4位惠顧可半價享用任何湯底 (午市定食除外)
牛角次男坊
凡惠顧$100或以上送炸釀海老(L)一客
牛角
凡惠顧每檯送麻香椰菜一客
牛角Buffet
凡惠顧放題每位送啤酒一杯
永華日常
凡惠顧鮮蝦雲吞麵（大）送汽水一罐/奶茶一杯
資料及圖片來源：黃傑龍 Simon – 窮富翁 好人好事/FB