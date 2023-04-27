享受藝術與中西飲食文化 中環餐廳重新演繹港式美食

香港大會堂不時舉行藝術展覽與音樂會，一個匯萃文化、藝術與音樂於一身的建築物中，有一處一隅的餐廳將傳統港式食物重新演繹，更為本地的藝術家提供一個讓他們展現作品的空間，大家品嗜美食同時，欣賞與感受藝術氣息。

四川麻辣肉醬意粉（$128）甚有創意。

原煲上菜的沙嗲牛肉公仔麵（配炒滑蛋及厚多士，$78）甚有港式風味。

剛於4月15日在大會堂開幕的#bistrocity，結合中西文化與飲食，巧妙地融合傳統港式食物與東南亞，甚至歐美菜式，帶來全新的餐飲風味，將港產片中的「黯然銷魂飯」帶到現實化為招牌菜之一的「滑嘟嘟煎蛋叉燒飯」。最具特色的應該是一系列的「港式食物」，大家可以重新認識與感受「老香港」的味道，「四川麻辣肉醬意粉」帶有陣陣微香辣味加上茄子與滿滿的肉醬，甚為惹味；「溫泉蛋臘腸卡邦尼意粉」同樣結合中西口味，吃起來卻毫無違和感。

阿華田西多士（$58）

雪糕紅豆冰是小時候去冰室時必會點一杯。

除了中西融合之外，餐廳重新演繹及推介大家童年喜歡的港式冰室小食，西士多不只是西多士，還可以灑上阿華田、香脆的原味雞蛋仔伴上糖霜粉與雪糕，非常適合小朋友口味。懷舊香蕉船色彩繽紛，雲呢拿雪糕的味道甜起來確實吃出童年時的回憶，當然少不得雪糕紅豆冰，小時候與家人光顧冰室的回憶都紛紛湧現。

懷舊香蕉船（$78）甚有童年回憶。

原味雞蛋仔（$58）。

#bistrocity除了是餐廳，選址在香港大會堂這藝術匯集之地，希望可以藉着提供店內為本地文化藝術人才提供一個展現作品的空間。最近，香港插畫家Alan Cheung成為了#bistrocity首位展覽的藝術家，舉行名為「香港一遇一隅」，以他的速寫筆觸定格不同時代或面貌的香港，記下當時的風景與特色，例如《廟街老樹屋》的一幢唐樓石屎間生長一棵大樹，惟由於安全條例關係，現已被砍除，唯獨Alan的速寫留下了這處的風光。

#bistrocity注重推廣本地文化藝術，為本地藝術家提供一個免費空間作展覽。

香港插畫家Alan Cheung是首位展覽藝術家。

Alan Cheung以筆觸定格香港每一刻特別時光。

餐廳資料：

#bistrociy城中館子

地址：中環愛丁堡廣場5號大會堂低座1樓

電話：25211132

營業時間：12:00-21:00

張兆文城市速寫個人作品展：

展期：由即日起至6月30日