OOHA抽獎活動！有機會贏Anson Lo限量簽名禮盒及見面機會

OOHA早前推出全新檸檬蜂蜜味汽水，並邀請到國際級插畫藝術家雙人組合Craig & Karl合作，加上盧瀚霆Anson Lo@MIRROR繼續擔任品牌大使，推出一系列廣告及打卡位，已叫一眾神徒「神」魂顛倒！接下來品牌將推出「飲得到的驚喜」期間限定全港藝術企劃，當中包括兩大抽獎活動及禮品換領，除了有機會獲得OOHA x Anson Lo 宣傳活動入場券外，更有機會與Anson Lo共同擁有全球限量50幅、Craig & Karl風格的畫作《OOHA World》。

全球限量50幅 《OOHA World》畫作

限量插畫以長型設計，共分成50幅，以大膽用色及充滿玩味的方式呈現《OOHA World》內多個不同主題的「OOHAppy Land」，包括連綿山脈、天空之城、 深海世界、外太空之旅、城市森林等。《OOHA World》其中26幅插畫將會由即日起至5月26日，在全港15個不同商鋪以及3架OOHA主題電車出現，粉絲可以逐區打卡，集齊所有合照。

抽獎贏限量珍藏禮盒及Anson Lo見面機會

由4月26至5月26日期間，到任何一間指定商戶購買OOHA產品滿港幣 $30，即可透過指定廣告上的QR Code登入COKE+平台，並上載收據參加抽獎(以單一機印收據計算)，有機會贏大獎「限量版OOHA World 驚喜禮盒」(26 名)，每套均包括全球獨一無二的 《OOHA World》紀念品（款式隨機），例如「OOHAppy Land」巨型A0海報、紀念卡、證書連Anson Lo親筆簽名，以及其他紀念品。

限量版OOHA World 驚喜禮盒

限量版OOHA World 驚喜禮盒

Anson Lo 1:1海報

Anson Lo 1:1海報

紀念卡（雙面）

證書連Anson Lo親筆簽名

限量版「OOHAppy Land」海報

杯墊4款

另外，於4月26至5月26日期間，到任何一間指定商戶購買OOHA產品滿港幣$30，即可登入COKE+平台，並上載收據參加抽獎(以單一機印收據計算)，有機會贏得大獎「OOHA x Anson Lo 宣傳活動入場券」(15 名)或二獎「OOHA 咕𠱸」(500 名)。

OOHA 咕𠱸

商戶禮品換領活動（換領詳情請見下表）

由5月4日開始，OOHA 亦準備了禮品換領活動，禮品均源於 Craig & Karl 的插畫，用上了OOHA品牌的雙色配色設計！

（左）柚子海鹽味雨傘、（右）檸檬蜂蜜味雨傘

（左）柚子海鹽味可拆卸手機背帶套裝、（右）檸檬蜂蜜味可拆卸手機背帶套裝

斜孭袋

日期 商戶名稱 換領方法 5月4至17日 U 購 select 指定店舖、AEON 超市指定店舖及一田超市指定店舖 購買OOHA(任何口味及包裝)滿港

幣$66，即送雨傘(柚子海鹽味款式)一把。 5月5至24日 惠康超級市場指定店舖 購買OOHA(任何口味)滿港幣$66，即送 OOHA雨傘(柚子海鹽味款式)一把。 5月5至6月1日 百佳超級市場指定店舖 購買OOHA(任何口味及包裝)滿港幣$66，即送 OOHA雨傘(檸檬蜂蜜味款式)一把。 5月10至23日 7-Eleven 指定店舖 購買3支 500 毫升 OOHA(任何口 味)，即送 OOHA可拆卸手機背帶套裝(檸檬蜂蜜味款式)一件 5月11至24日 Circle-K 便利店指定店舖 購買3支 500 毫升OOHA(任何口味)，即送 OOHA 可拆卸手機背帶套裝(柚子海鹽味款式)一件 5月12至6月8日 指定大生生活超市、J-

Merchants、Soda Mall、味之 戀人及 FRESH 新鮮生活 購買 OOHA(任何口味)滿港幣 $60，即送 OOHA斜孭袋(檸檬蜂蜜味款式) 5月16至6月6日 香港太古可口可樂 eShop 買任何產品滿$259，包括任何一箱OOHA產品，即減$50，再送 OOHA咕𠱸(檸檬蜂蜜味款式)

抽獎及換領禮品詳情可參考 https://www.instagram.com/ooha.hk/。