母親節蛋糕2023｜一文看清20大母親節蛋糕系列＋早鳥優惠
母親節蛋糕2023｜一年一度的母親節快將來到，為了答謝母親多年來無微不至的照顧，作為子女當然要有所表示！編輯為你精選城中各大餅店推出的母親節系列蛋糕，不少更設有早鳥優惠，早買早享受！
母親節蛋糕2023｜Vive Cake Boutique 訂購按此
Vive Cake Boutique現由即日起至2023年5月31日期間，限定推出溫馨唯美的花藝蛋糕系列，兩款以鮮花為題的全新蛋糕創作，現可於網店 www.vivecakeboutique.com 預訂（建議顧客提前最少三天預訂），並可選擇在品牌旗下位於中環歌賦街的咖啡店VIVE內自取，或額外加購送貨服務。
母親節蛋糕2023｜La Famille 訂購按此
母親節限定「Blooming Love」柚子花香戚風蛋糕，散發出成熟且高雅的氣息，表面點綴著獨一無二的手工製朱古力山茶花，奶白色花瓣層層堆疊相當美觀；內裡則是嶄新口味的柚子桂花戚風蛋糕，搭配希臘乳酪鮮忌廉及慕絲，果香與花香在濃郁希臘乳酪中綻放，層次豐富，讓整個蛋糕不論味覺或視覺上都相當吸引!
「Blooming Love」柚子花香戚風蛋糕由即日起接受網上預訂，供應期有限，訂購蛋糕最少需於三日前預訂，每日下午四時截單。凡於網上預訂「Blooming Love」，更可享95折優惠。
母親節蛋糕2023｜當文歷餅店 訂購按此
當文歷餅店以Best Mama士多啤梨意大利芝士蛋糕 作為今年母親節的限定產品，高貴溫婉的粉色盆栽裡藏著士多啤梨口味的意大利芝士蛋糕，以絲滑的馬斯卡彭忌廉包裹著層輕盈的杏仁海綿蛋糕，再配上自家製士多啤梨果醬，令人陶醉。盆栽上有手工製的鬱金香和新鮮士多啤梨，絕對是慶祝母親節的完美之選。
適逢 Cronut®十週年，當文歷餅店決定在它的生日月份，再度為香港粉絲送上一年一度的期間限定味道檸檬烏龍茶 Cronut®以及首次在香港推出的新產品 Cronut®Holes；另外亦推出多款夏季限定產品，包括期間限定的西瓜軟雪糕、海鹽榛子朱古力方磚及法式甜點禮盒等，絕不能錯過！
母親節蛋糕2023｜LIFETASTIC 訂購按此
即日起於LIFETASTIC各分店或網上預訂招牌草莓西瓜蛋糕LIGHT、蜜柑西瓜蛋糕LIGHT或荔枝西瓜蛋糕，使用優惠碼『maday10』即可享9折優惠。把握最後機會，向媽媽表達心意，感謝她無微不至的照顧。9折優惠至2023年5月7日。
母親節蛋糕2023｜Italian Tomato 訂購按此
Italian Tomato 三款不同造型口味的母親節蛋糕結合鮮花為主題，讓媽媽不是單純收到花，而是看得到，嘗得到，分享得到的愛與甜蜜。馥郁美好的「開心果櫻花覆盆子蛋糕」及馨花綻放的「士多啤梨白桃忌廉蛋糕」上放有可食用玫瑰花，以燦爛綻放的姿態締造出如同每位母親對孩子們永不停息的愛！
另外「栗子黑糖麻糬蛋糕」，賣相溫柔甜美，頂層鋪滿栗子粒、香滑栗子忌廉、無花果及朱古力忌廉再加上母親節花作裝飾，儀式感十足！蛋糕內的鮮忌廉配上黑糖麻糬，甜而不膩之餘口感更是一流，保證令母親一食難忘！
4月30日前於門市預購可享95折優惠；同期以電話熱線3765 1010 進行訂購可享9折優惠( 熱線服務時間：上午9時至晚上6時 )
網購限定優惠：由5月4至12日，於Italian Tomato網店 https://italiantomato.com.hk/cake/tc/ 訂購，即減HK$30！
母親節蛋糕2023｜A-1 Bakery 訂購按此
A-1 Bakery及Atelier Gute今年推出多款精美母親節蛋糕 ，更有C&C網店獨家限量款式 瑰麗獻禮 — 士多啤梨忌廉蛋糕 (15cm)，蛋糕造型獨特並且精美，以粉紅色朱古力的禮物盒子造型作設計，上方再鋪滿一顆顆色澤鮮艷嘅原粒士多啤梨，就像一個瑰麗嘅紅寶箱。提早預訂可享85折，預訂期由即日起至5月7日。
母親節蛋糕2023｜The Cakery 訂購按此
主打健康及純素蛋糕的本地烘焙店The Cakery今年母親節推出兩款全新的母親節限定蛋糕，分別是Bloom of Love盛開的愛和My Queen我的女王 ，為「女王」送上最窩心、最真摯祝福。
Bloom of Love 盛開的愛 蛋糕（6吋售價為HK$580，8吋售價為HK$920）。是次以經典港式甜品楊枝甘露作設計靈感，嚴選最優質、最新鮮的食材，打造三層綿密戚風蛋糕；每一層都充滿了濃郁的芒果、清爽的柚子和西米椰子忌廉，味道清新甜而不膩。
另一款 My Queen我的女王蛋糕（6吋售價為HK$880），中間以白朱古力甘納許打造的玫瑰花瓣作裝飾，外層以黑朱古力打造典雅皇冠。客人可以根據母親喜好自訂口味，包括班蘭口味Pandan Paradise、黑朱古力Foxy Brown等多達8種選擇，貼心照顧不同喜好需要。
母親節限定蛋糕由4月24日至5月14日發售，客人可於網站或The Cakery 門市訂購，提供上門送貨或門市自取。
母親節蛋糕2023｜Chateraise 訂購按此
Chateraise推出多款母親節期間限定蛋糕，讓你向媽媽表達最甜蜜的愛意！預約期由即日起至5月9日，取蛋糕日期則為5月1日至5月14日。
母親節蛋糕2023｜Nina Parisserie 訂購按此
趁著母親節，為媽媽送上一份特別又美味的小心意，表達滿滿的感激之情與愛意。Nina Patisserie的香濃芋頭雲呢拿麻糬戚風蛋糕融合了軟滑的香草和芋頭，以及於鬆軟的戚風蛋糕中加入了煙韌的麻糬。蛋糕包含14cm和18cm兩種尺寸，非常適合一家人分享！於5月3日或之前訂購可享9折早鳥優惠！
母親節蛋糕2023｜Simply Pressure 訂購按此
以「過詩意生活 Live a Poetic Life」為宗旨的 SP – Simply Pleasure，在5月推出四款全新母親節蛋糕：
母親節蛋糕2023｜Häagen-Dazs 訂購按此
Häagen-Dazs™呈獻兩款夢幻粉色雪糕蛋糕，「花式時尚」以媽媽們喜愛的手袋和化妝品為主題，還可以一次試齊4種皇牌口味；「瑰麗寶盒」則以立體玫瑰花同禮物盒作點綴，媽咪看見一定心花怒放！
即日起至5月5日，凡訂購兩款雪糕蛋糕除了可享85折優惠，Häagen-Dazs™Club 金卡或銀卡會員，更可額外獲得$150雪糕蛋糕優惠券。詳情請參閱Häagen-Dazs™eShop之推廣優惠頁面。
母親節蛋糕2023｜Lady M 訂購按此
深受紫薯迷青睞的Lady M紫薯千層蛋糕再次回歸了！ 每一層紫地瓜口味的班戟皮中都蓋滿紫薯鮮奶油，面層灑上自家製紫地瓜奶酥，讓你每一口都可以品嚐到紫薯與紫地瓜的香甜風味，最適合在溫馨的母親節與家人分享！ 由即日起，件裝蛋糕於香港及澳門全線分店有售，原個蛋糕現已開放網上預訂。
母親節蛋糕2023｜Conrad 港麗酒店 訂購按此
一年一度的母親節，酒店糕餅團隊誠意打造一系列優雅美味的限定糕點。蛋糕以溫柔典雅的粉紅色為主調，「Sweet Love」紅加侖子羅勒榛子蛋糕 (半磅裝，$450)內層以榛子蛋糕、紅加侖子慕絲及羅勒忌廉組成，表層綴上特製的母子牽手圖樣，帶來絲絲溫情暖意；「Blissful Berries」杏仁甜酒白朱古力雜莓蛋糕 (半磅裝，$450) 俏麗的外層包裹著層層相間的雲呢嗱海綿蛋糕、杏仁甜酒及車厘子啫喱，口感軟綿幼滑，中間放滿新鮮雜莓，味道甜而不膩。
推廣日期：2023年5月8日至14日
母親節蛋糕2023｜JW 萬豪酒店 訂購按此
JW萬豪酒店在今年推出法式士多啤梨玫瑰蛋糕及花束禮物套裝，讓大家在母親節向媽媽們獻上甜蜜心意。蛋糕售價為$468，額外加配花束禮物套裝由$1,488起。蛋糕須於四天前預訂。可於中午12時至晚上7時親臨酒店大堂樓層之Dolce 88領取。花束禮物套裝須於2023年5月6日中午12時前預訂。
母親節蛋糕2023｜Rosewood Hong Kong 訂購按此
Rosewood Hong Kong瑰麗酒店Butterfly Patisserie的出品一向備受追捧，今年母親節亦推出多款限定蛋糕及朱古力、曲奇套裝，給媽媽一個奢華的星級享受！自取或運送日期為5月8日至14日。
母親節蛋糕2023｜LUCULLUS龍島 訂購按此
LUCULLUS龍島今年母親節以「Blossoming Love」為主題，帶來以粉嫩色調及蝴蝶花間起舞的主題蛋糕系列，呈獻四款全新的季節限定蛋糕：Butterfly Garden伯爵茶白桃蛋糕 (4吋及6吋)、Floral Bliss紅桑子荔枝蛋糕 (6.5吋) 及荔枝紅桑子慕絲件裝蛋糕。
母親節蛋糕2023｜Mon cher 訂購按此
今個母親節，人氣大阪蛋糕甜品店Mon cher以精緻的「花系」蛋糕向母親表示謝意，推出全新 花の母親節系列。由即日起至5月7日期間更可享用早鳥優惠約9折訂購蛋糕，網上店舖或各門市分店均適用。花の母親節系列 共備有四款蛋糕：花の頌 (約13.5cm)、花の綻放 (約12cm)、花の堂島卷和甜心女神 (母親節版)節。
母親節蛋糕2023｜agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 訂購按此
agnès b. CAFÉ今年為媽媽預備了兩款健康母親節限定蛋糕，特地採用糖份較少的稀有糖製作 — L’amour以橙粉紅色心形造型亮相，表達對母親滿滿的愛意；其用上覆盆子雪芳蛋糕作餅底，襯托番石榴慕絲、覆盆子及無花果醬，清酸醒胃。La Belle Fleur則以紫色花型設計，嬌艷的鮮花造型定能讓母親笑逐顏開；其採用黑芝麻焦糖蛋奶凍及酥餅，配搭焙茶巴伐利亞奶凍及雪芳蛋糕，口感軟滑，甜而不膩。
agnès b. DÉLICES為喜歡香濃朱古力的母親呈獻限定朱古力禮盒，粉紅圓盒盛載八款口味及造型不一的Bonbon夾心朱古力；當中包括四款全新口味：99%朱古力甘納許、70%朱古力甘納許配覆盆子果醬、70%朱古力甘納許、杏仁榛果牛奶巧克力，再加上四款經典口味，每粒朱古力都讓味蕾感到不同的香濃幼滑滋味，一次過為媽媽送上八款甜蜜驚喜！
母親節蛋糕2023｜聖安娜餅屋 訂購按此
今年聖安娜餅屋推出全新設計「母親節蛋糕系列」，以粉紅溫柔典雅的天鵝作為主題蛋糕，彷如天鵝美麗優雅的姿態於花海中游泳，各款蛋糕高貴獨特、展現女王般的優雅氣質，為媽媽女王般的極致寵愛作加冕以表謝意，締造甜蜜的幸福時刻。由即日起，聖安娜餅屋全線分店及網店均可購買「母親節蛋糕系列」，更可以優惠價85折，預早準備與媽媽共享這份甜蜜滋味。
母親節蛋糕2023｜東海堂 訂購按此
東海堂アローム今年以「花朵」作主題，設計多款母親節限定蛋糕，寄意花朵作為祝福，用花語傳達對媽媽的愛和感謝！現凡於5月1日或之前，網上預訂任何母親節限定蛋糕時，輸入優惠碼「Mday2023」，即享85折優惠。