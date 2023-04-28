母親節蛋糕2023｜一文看清20大母親節蛋糕系列＋早鳥優惠

母親節蛋糕2023｜一年一度的母親節快將來到，為了答謝母親多年來無微不至的照顧，作為子女當然要有所表示！編輯為你精選城中各大餅店推出的母親節系列蛋糕，不少更設有早鳥優惠，早買早享受！

母親節蛋糕2023｜Vive Cake Boutique 訂購按此

Vive Cake Boutique現由即日起至2023年5月31日期間，限定推出溫馨唯美的花藝蛋糕系列，兩款以鮮花為題的全新蛋糕創作，現可於網店 www.vivecakeboutique.com 預訂（建議顧客提前最少三天預訂），並可選擇在品牌旗下位於中環歌賦街的咖啡店VIVE內自取，或額外加購送貨服務。

嫣紅色的「As Sweet As Mama」（$880，5吋x5吋），以朱古力勾劃出優雅的女神姿態，讓熱情的橙拼粉色系花藝仿如頭飾般點綴其秀髮，絕對能勾起媽媽們埋藏心底的少女心。蛋糕口味可選伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉、朱古力蛋糕配朱古力牛油忌廉、或雲呢拿海綿蛋糕配芒果柚子慕絲。

花盒設計的「Love You Bunches」（$1,080，4吋x3吋）精美的粉色及白色花藝作品純潔無瑕，與潔白亮麗的花盒設計的蛋糕相輔相成，成就另一社交媒體打卡精品。此一蛋糕口味可選質感柔滑的紅絲絨蛋糕配忌廉芝士，或香濃的朱古力蛋糕配朱古力牛油忌廉。

母親節蛋糕2023｜La Famille 訂購按此

母親節限定「Blooming Love」柚子花香戚風蛋糕，散發出成熟且高雅的氣息，表面點綴著獨一無二的手工製朱古力山茶花，奶白色花瓣層層堆疊相當美觀；內裡則是嶄新口味的柚子桂花戚風蛋糕，搭配希臘乳酪鮮忌廉及慕絲，果香與花香在濃郁希臘乳酪中綻放，層次豐富，讓整個蛋糕不論味覺或視覺上都相當吸引!

「Blooming Love」柚子花香戚風蛋糕由即日起接受網上預訂，供應期有限，訂購蛋糕最少需於三日前預訂，每日下午四時截單。凡於網上預訂「Blooming Love」，更可享95折優惠。

「Blooming Love」 柚子花香戚風蛋糕

當文歷餅店以Best Mama士多啤梨意大利芝士蛋糕 作為今年母親節的限定產品，高貴溫婉的粉色盆栽裡藏著士多啤梨口味的意大利芝士蛋糕，以絲滑的馬斯卡彭忌廉包裹著層輕盈的杏仁海綿蛋糕，再配上自家製士多啤梨果醬，令人陶醉。盆栽上有手工製的鬱金香和新鮮士多啤梨，絕對是慶祝母親節的完美之選。

Best Mama士多啤梨意大利芝士蛋糕（$580）的最早提取日為5月1日，蛋糕現已可於網上預訂。

適逢 Cronut®十週年，當文歷餅店決定在它的生日月份，再度為香港粉絲送上一年一度的期間限定味道檸檬烏龍茶 Cronut®以及首次在香港推出的新產品 Cronut®Holes；另外亦推出多款夏季限定產品，包括期間限定的西瓜軟雪糕、海鹽榛子朱古力方磚及法式甜點禮盒等，絕不能錯過！

檸檬烏龍茶 Cronut® Cronut®Holes

西瓜軟雪糕 法式甜點禮盒

即日起於LIFETASTIC各分店或網上預訂招牌草莓西瓜蛋糕LIGHT、蜜柑西瓜蛋糕LIGHT或荔枝西瓜蛋糕，使用優惠碼『maday10』即可享9折優惠。把握最後機會，向媽媽表達心意，感謝她無微不至的照顧。9折優惠至2023年5月7日。

招牌草莓西瓜蛋糕 蜜柑西瓜蛋糕LIGHT 荔枝西瓜蛋糕

母親節蛋糕2023｜Italian Tomato 訂購按此

Italian Tomato 三款不同造型口味的母親節蛋糕結合鮮花為主題，讓媽媽不是單純收到花，而是看得到，嘗得到，分享得到的愛與甜蜜。馥郁美好的「開心果櫻花覆盆子蛋糕」及馨花綻放的「士多啤梨白桃忌廉蛋糕」上放有可食用玫瑰花，以燦爛綻放的姿態締造出如同每位母親對孩子們永不停息的愛！

另外「栗子黑糖麻糬蛋糕」，賣相溫柔甜美，頂層鋪滿栗子粒、香滑栗子忌廉、無花果及朱古力忌廉再加上母親節花作裝飾，儀式感十足！蛋糕內的鮮忌廉配上黑糖麻糬，甜而不膩之餘口感更是一流，保證令母親一食難忘！

4月30日前於門市預購可享95折優惠；同期以電話熱線3765 1010 進行訂購可享9折優惠( 熱線服務時間：上午9時至晚上6時 )

網購限定優惠：由5月4至12日，於Italian Tomato網店 https://italiantomato.com.hk/cake/tc/ 訂購，即減HK$30！

母親節蛋糕2023｜A-1 Bakery 訂購按此

A-1 Bakery及Atelier Gute今年推出多款精美母親節蛋糕 ，更有C&C網店獨家限量款式 瑰麗獻禮 — 士多啤梨忌廉蛋糕 (15cm)，蛋糕造型獨特並且精美，以粉紅色朱古力的禮物盒子造型作設計，上方再鋪滿一顆顆色澤鮮艷嘅原粒士多啤梨，就像一個瑰麗嘅紅寶箱。提早預訂可享85折，預訂期由即日起至5月7日。

母親節蛋糕2023｜The Cakery 訂購按此

主打健康及純素蛋糕的本地烘焙店The Cakery今年母親節推出兩款全新的母親節限定蛋糕，分別是Bloom of Love盛開的愛和My Queen我的女王 ，為「女王」送上最窩心、最真摯祝福。

Bloom of Love 盛開的愛 蛋糕（6吋售價為HK$580，8吋售價為HK$920）。是次以經典港式甜品楊枝甘露作設計靈感，嚴選最優質、最新鮮的食材，打造三層綿密戚風蛋糕；每一層都充滿了濃郁的芒果、清爽的柚子和西米椰子忌廉，味道清新甜而不膩。

Bloom of Love 盛開的愛

另一款 My Queen我的女王蛋糕（6吋售價為HK$880），中間以白朱古力甘納許打造的玫瑰花瓣作裝飾，外層以黑朱古力打造典雅皇冠。客人可以根據母親喜好自訂口味，包括班蘭口味Pandan Paradise、黑朱古力Foxy Brown等多達8種選擇，貼心照顧不同喜好需要。

My Queen我的女王

母親節限定蛋糕由4月24日至5月14日發售，客人可於網站或The Cakery 門市訂購，提供上門送貨或門市自取。

母親節蛋糕2023｜Chateraise 訂購按此

Chateraise推出多款母親節期間限定蛋糕，讓你向媽媽表達最甜蜜的愛意！預約期由即日起至5月9日，取蛋糕日期則為5月1日至5月14日。

母親節蛋糕2023｜Nina Parisserie 訂購按此

趁著母親節，為媽媽送上一份特別又美味的小心意，表達滿滿的感激之情與愛意。Nina Patisserie的香濃芋頭雲呢拿麻糬戚風蛋糕融合了軟滑的香草和芋頭，以及於鬆軟的戚風蛋糕中加入了煙韌的麻糬。蛋糕包含14cm和18cm兩種尺寸，非常適合一家人分享！於5月3日或之前訂購可享9折早鳥優惠！

芋頭雲呢拿麻糬戚風蛋糕 (14cm $383)



母親節蛋糕2023｜Simply Pressure 訂購按此

以「過詩意生活 Live a Poetic Life」為宗旨的 SP – Simply Pleasure，在5月推出四款全新母親節蛋糕：

Lady Ume 4吋︰$328 | 6吋︰$728 (早鳥價至2023年5月9日)

宇治抹茶梅酒果凍 | 宇治抹茶梅酒白朱古力慕絲 | 黑糖雪芳蛋糕 | 紅玫瑰花



Nourish 4吋︰$568 | 6吋︰$848 | 8吋︰$1198 (早鳥價至2023年5月9日)

菠蘿紅茶果凍 | 鐵觀音雪芳蛋糕 | 康乃馨永生花球 | 康乃馨鮮花 | 跳舞蘭 Nurture 3吋︰$258 | 5吋︰$468 | 8吋︰$798 (早鳥價至2023年5月9日)

藍莓芝士蛋糕 | 手工粉紅朱古力玫瑰花 Raise 3吋︰$208 | 5吋︰$448 | 8吋︰$758 (早鳥價至2023年5月9日)

釋迦果荔枝果凍 | 熱情果菠蘿果凍 | 雲呢拿海綿蛋糕 | 威化紙糖粉紅玫瑰花

Häagen-Dazs™呈獻兩款夢幻粉色雪糕蛋糕，「花式時尚」以媽媽們喜愛的手袋和化妝品為主題，還可以一次試齊4種皇牌口味；「瑰麗寶盒」則以立體玫瑰花同禮物盒作點綴，媽咪看見一定心花怒放！

即日起至5月5日，凡訂購兩款雪糕蛋糕除了可享85折優惠，Häagen-Dazs™Club 金卡或銀卡會員，更可額外獲得$150雪糕蛋糕優惠券。詳情請參閱Häagen-Dazs™eShop之推廣優惠頁面。

母親節蛋糕2023｜Lady M 訂購按此

深受紫薯迷青睞的Lady M紫薯千層蛋糕再次回歸了！ 每一層紫地瓜口味的班戟皮中都蓋滿紫薯鮮奶油，面層灑上自家製紫地瓜奶酥，讓你每一口都可以品嚐到紫薯與紫地瓜的香甜風味，最適合在溫馨的母親節與家人分享！ 由即日起，件裝蛋糕於香港及澳門全線分店有售，原個蛋糕現已開放網上預訂。

母親節蛋糕2023｜Conrad 港麗酒店 訂購按此

一年一度的母親節，酒店糕餅團隊誠意打造一系列優雅美味的限定糕點。蛋糕以溫柔典雅的粉紅色為主調，「Sweet Love」紅加侖子羅勒榛子蛋糕 (半磅裝，$450)內層以榛子蛋糕、紅加侖子慕絲及羅勒忌廉組成，表層綴上特製的母子牽手圖樣，帶來絲絲溫情暖意；「Blissful Berries」杏仁甜酒白朱古力雜莓蛋糕 (半磅裝，$450) 俏麗的外層包裹著層層相間的雲呢嗱海綿蛋糕、杏仁甜酒及車厘子啫喱，口感軟綿幼滑，中間放滿新鮮雜莓，味道甜而不膩。

推廣日期：2023年5月8日至14日

母親節蛋糕2023｜JW 萬豪酒店 訂購按此

JW萬豪酒店在今年推出法式士多啤梨玫瑰蛋糕及花束禮物套裝，讓大家在母親節向媽媽們獻上甜蜜心意。蛋糕售價為$468，額外加配花束禮物套裝由$1,488起。蛋糕須於四天前預訂。可於中午12時至晚上7時親臨酒店大堂樓層之Dolce 88領取。花束禮物套裝須於2023年5月6日中午12時前預訂。

母親節蛋糕2023｜Rosewood Hong Kong 訂購按此

Rosewood Hong Kong瑰麗酒店Butterfly Patisserie的出品一向備受追捧，今年母親節亦推出多款限定蛋糕及朱古力、曲奇套裝，給媽媽一個奢華的星級享受！自取或運送日期為5月8日至14日。

STRAWBERRY HEART SHAPE CHIFFON CAKE $408

MOTHER’S DAY MILLEFEUILLE $408

STRAWBERRY HEART SHAPE CHIFFON CAKE & BLOOM BUCKET SET $2,688

LUCULLUS龍島今年母親節以「Blossoming Love」為主題，帶來以粉嫩色調及蝴蝶花間起舞的主題蛋糕系列，呈獻四款全新的季節限定蛋糕：Butterfly Garden伯爵茶白桃蛋糕 (4吋及6吋)、Floral Bliss紅桑子荔枝蛋糕 (6.5吋) 及荔枝紅桑子慕絲件裝蛋糕。

Butterfly Garden伯爵茶白桃蛋糕 (4吋 $308、6吋 $458)以夢幻的漸變色忌廉帶來豐富的視覺享受，加上晶瑩的白桃果凍、粉紫色紙蝴蝶及金箔點綴，蛋糕內層以伯爵茶忌廉、法國白桃果蓉和白桃肉和伯爵茶海綿蛋糕製成，將清甜的白桃襯以清幽的伯爵茶香帶來典雅的風味。

Floral Bliss紅桑子荔枝蛋糕 (6.5吋 $488) 頂層的花形朱古力印有氛圍感濃烈的紫色花團，配上藍莓馬卡龍、新鮮雜莓與金箔的裝飾，配以兩款特製輕盈忌廉：荔枝Mascarpone忌廉及幼滑紅桑子忌廉，加入新鮮紅桑子、法國紅桑子果蓉及果醬，再襯以香甜荔枝果凍、紅桑子海綿蛋糕和紅桑子榛子朱古力脆脆，層次豐富，絕對是視覺與味覺的一大享受！

荔枝紅桑子慕絲件裝蛋糕 ($58) 以法國紅桑子、士多啤梨果蓉及法國忌廉製成的紅桑子慕絲與含香甜荔枝果肉的荔枝果凍打造。

母親節蛋糕2023｜Mon cher 訂購按此

今個母親節，人氣大阪蛋糕甜品店Mon cher以精緻的「花系」蛋糕向母親表示謝意，推出全新 花の母親節系列。由即日起至5月7日期間更可享用早鳥優惠約9折訂購蛋糕，網上店舖或各門市分店均適用。花の母親節系列 共備有四款蛋糕：花の頌 (約13.5cm)、花の綻放 (約12cm)、花の堂島卷和甜心女神 (母親節版)節。

花の頌 (約13.5cm $428)

芒果士多啤梨蛋糕，鮮果蜜甜可口，原味忌廉奶香綿滑，每層都有不一樣的甜蜜口感，加上糖花配件、食用花、朱古力珍珠等裝飾，華麗精緻。 花の綻放 (約12cm $408)

士多啤梨蛋糕，上層為原味忌廉和紅桑子忌廉，夾層為原味蛋糕和士多啤梨果肉，每一口都是甜蜜滋味，最後加上糖花配件和桃粉色馬卡龍，賞心悅目。



母親節蛋糕2023｜agnès b. CAFÉ & FLEURISTE 訂購按此

agnès b. CAFÉ今年為媽媽預備了兩款健康母親節限定蛋糕，特地採用糖份較少的稀有糖製作 — L’amour以橙粉紅色心形造型亮相，表達對母親滿滿的愛意；其用上覆盆子雪芳蛋糕作餅底，襯托番石榴慕絲、覆盆子及無花果醬，清酸醒胃。La Belle Fleur則以紫色花型設計，嬌艷的鮮花造型定能讓母親笑逐顏開；其採用黑芝麻焦糖蛋奶凍及酥餅，配搭焙茶巴伐利亞奶凍及雪芳蛋糕，口感軟滑，甜而不膩。

La Belle Fleur

迷你版HK$64 |

4吋（Petit）HK$380 |

5.5吋（Moyen）HK$620 L’amour

迷你版HK$64 |

4吋（Petit）HK$380 |

5.5吋（Moyen）HK$620

agnès b. DÉLICES為喜歡香濃朱古力的母親呈獻限定朱古力禮盒，粉紅圓盒盛載八款口味及造型不一的Bonbon夾心朱古力；當中包括四款全新口味：99%朱古力甘納許、70%朱古力甘納許配覆盆子果醬、70%朱古力甘納許、杏仁榛果牛奶巧克力，再加上四款經典口味，每粒朱古力都讓味蕾感到不同的香濃幼滑滋味，一次過為媽媽送上八款甜蜜驚喜！

今年聖安娜餅屋推出全新設計「母親節蛋糕系列」，以粉紅溫柔典雅的天鵝作為主題蛋糕，彷如天鵝美麗優雅的姿態於花海中游泳，各款蛋糕高貴獨特、展現女王般的優雅氣質，為媽媽女王般的極致寵愛作加冕以表謝意，締造甜蜜的幸福時刻。由即日起，聖安娜餅屋全線分店及網店均可購買「母親節蛋糕系列」，更可以優惠價85折，預早準備與媽媽共享這份甜蜜滋味。

Sweet Swan 高貴天鵝蛋糕造型尊貴典雅，以精巧手工將粉紅色羽毛朱古力逐片貼上，象徵溫柔關懷子女的媽媽，多層次優雅風味，盡現細緻的味蕾享受，打卡必備！

女神媽咪 外層以紅色朱古力噴沙製成絲絨效果，並以士多啤梨慕絲作內餡；加上朱古力糖皮製成的花、蝴蝶形狀配件，高貴典雅，隨蛋糕更附送精美皇冠突顯其尊貴地位，味道豐富且層次分明，適合拍照打卡。

溫馨花語（左）牡丹花園（ 右） 鮮果花園（左）紅心寶盒（右）

東海堂アローム今年以「花朵」作主題，設計多款母親節限定蛋糕，寄意花朵作為祝福，用花語傳達對媽媽的愛和感謝！現凡於5月1日或之前，網上預訂任何母親節限定蛋糕時，輸入優惠碼「Mday2023」，即享85折優惠。

茉莉花茶慕絲蛋糕（減糖版）

$309 / 個 草莓紅絲絨蛋糕

$269 / 個