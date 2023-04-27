DREYER’S升級版燕麥乳酪雪條 加入燕麥粒豐富口感 健康人士必食！

夏天將至，DREYER’S為饞嘴但又想追求健康的你推出新升級燕麥乳酪雪條系列，於法國乳酪中加入燕麥粒，聯同脂肪及零膽固醇的雜果冰條系列，讓大家可以有個放縱的炎夏！

DREYER’S REAL DELIGHT 燕麥乳酪雪條系列新配方，於原有的法國乳酪雪條中加入燕麥粒，提升口感，並以芒果熱情果與登場！芒果熱情果味酸甜開胃，每支只有90卡路里。士多啤梨味每支就有91卡路里，兩款口味絕無添加防腐劑！

DREYER’S REAL DELIGHT 燕麥乳酪雪條士多啤梨味

DREYER’S REAL DELIGHT 燕麥乳酪雪條芒果熱情果

另外雜果冰條系列就以冰條盛載真果汁，Pinky Fruity冰條外層以不同果汁包括金桔、青檸等調配而成，包裹著山楂、覆盤子冰內層，每支只有57卡路里；Greenie Cooler冰條更只含48卡路里，外層以檸檬汁和薑汁為主，內層包裹著青瓜、啤梨和薑汁等，清甜可口，對健康人士來說是不二之選。

Pinky Fruity冰條

Greenie Cooler冰條

免費送 DREYER’S® REAL DELIGHT 燕麥乳酪雪條活動

日期：4月28至30日

時間：1100-1400、1600-1700

地址：見下表

活動詳情：凡穿着綠色或帶有水果圖案的服裝之顧客，及同時購買任何雀巢 或DREYER’S 雪糕產品，即可免費得到DREYER’S REAL DELIGHT 燕麥乳酪雪條（指定口味）一支。