姜濤重新演繹《沒有翅膀的天使》 MV化身玩具修理員籲大眾支持病童家庭

MIRROR人氣成員 姜濤 今年為香港麥當勞叔叔之家擔任慈善大使，重新演繹由劉德華主唱的經典歌曲《沒有翅膀的天使》，盼以歌聲傳承正能量，讓大眾繼續支持病童及其家准。是次MV更請來曾獲「香港電影金像獎」最佳美術指導提名的張蚊擔任導演，刻意搭製既夢幻又溫暖的場景，並搜羅眾多懷舊玩具營造歡樂氣氛，而姜濤在MV中就擔任玩具修理員，與一眾小朋友互動，場面溫馨（文章底部有MV及製作特輯）。

由5月2日至28日期間，麥當勞更會與姜濤聯手推出「Big Mac Big Heart」活動，顧客購買一份巨無霸或脆雞巨無霸套餐，香港麥當勞就會捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金，有得食又可以做善事。

是次「Big Mac Big Heart」更會帶來一系列期間限定優惠和美食，當中包括巨無霸，脆雞巨無霸、曲奇忌廉批和Double OREO麥旋風亦限定回歸！屆時，麥當勞App用戶可透過使用「$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐」或「$45巨無霸四道菜套餐」電子優惠券參與 「Big Mac Big Heart 」 捐款活動，大家可以優惠價$30「獎賞錢」於滙豐Reward+ 應用程式換購電子優惠券，麥當勞及滙豐信用卡會就每張電子優惠券各捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

另外，凡於戶戶送Deliveroo或foodpanda外賣平台選購巨無霸或脆雞巨無霸一人套餐，戶戶送 Deliveroo 或foodpanda便會捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

巨無霸

脆雞巨無霸

Double OREO麥旋風

曲奇忌廉批

脆薯皇