長沙灣 ｜越式小店「越湯」 開幕 以A5和牛熬湯底＋親民價錢嚐地道小食
最近長沙灣有越式小店進駐，以親民價錢和上乘食材為周遭街坊提供平民化美食。餐廳日間時分主打多款足料越式料理，晚上就會變成宵夜食堂供各位與好友把酒當歌！
餐廳富有越南家庭式小店感覺，除牆上掛有一架充滿越南街頭特色的單車外，餐桌上亦準備了帶有熱帶風情的陶瓷花紋枱墊，別具特色。
食物方面，餐廳提供多款越式湯粉與撈檬，湯底以日本A5和牛熬成，濃香惹味。重點推介招牌火車頭日本A5和牛湯粉，湯券配有日本A5生和牛肉片、手打牛丸、牛筋、牛柏葉和牛展，一眾牛肉迷必試。
除湯粉外，餐廳也有招牌無骨海南雞飯配椰香黃油飯，廚師會用雞皮和脂肪起鍋，再加入白飯和椰汁煮出香噴噴的椰香黃油飯，再配搭嫩滑無骨海南雞，令人食指大動。
品嚐主食當然未夠喉，餐廳也有供應多款越式小食和飲品，例如以日本和牛製作而成的和牛米紙卷、越式小食拼盤、法式流心芝士蝦多士、越南滴漏咖啡等，各位可以盡情大快朵頤。
餐廳每日晚上9時半至深夜12點會開始貓頭鷹時段，提供$168串燒小食放題，及$238宵夜串燒小食及啤酒放題，更會不定時提供香烤味淋魚翅等小食，讓大家品嚐各式獨家美食。
越湯
時間：1130-0000
地址：長沙灣營盤街128號地舖
電話：5663 1786