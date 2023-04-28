長沙灣 ｜越式小店「越湯」 開幕 以A5和牛熬湯底＋親民價錢嚐地道小食

最近長沙灣有越式小店進駐，以親民價錢和上乘食材為周遭街坊提供平民化美食。餐廳日間時分主打多款足料越式料理，晚上就會變成宵夜食堂供各位與好友把酒當歌！

餐廳富有越南家庭式小店感覺，除牆上掛有一架充滿越南街頭特色的單車外，餐桌上亦準備了帶有熱帶風情的陶瓷花紋枱墊，別具特色。

餐廳裝潢簡約，牆上單車裝飾充滿越南特色。

食物方面，餐廳提供多款越式湯粉與撈檬，湯底以日本A5和牛熬成，濃香惹味。重點推介招牌火車頭日本A5和牛湯粉，湯券配有日本A5生和牛肉片、手打牛丸、牛筋、牛柏葉和牛展，一眾牛肉迷必試。

招牌火車頭日本A5和牛湯粉 $68

除湯粉外，餐廳也有招牌無骨海南雞飯配椰香黃油飯，廚師會用雞皮和脂肪起鍋，再加入白飯和椰汁煮出香噴噴的椰香黃油飯，再配搭嫩滑無骨海南雞，令人食指大動。

招牌無骨海南雞配椰香黃油飯 $58

品嚐主食當然未夠喉，餐廳也有供應多款越式小食和飲品，例如以日本和牛製作而成的和牛米紙卷、越式小食拼盤、法式流心芝士蝦多士、越南滴漏咖啡等，各位可以盡情大快朵頤。

愛吃海鮮的朋友可以一嘗「越湯寶盒」 $148，包括原隻火炙香草蒜蓉龍蝦、辣味香草蒜蓉牛油焗蠔及辣味蒜蓉焗扇貝。

自家製和牛米紙卷 $58

越式小食拼盤（包括和牛春卷、蝦餅、札肉、雞翼及豬頸肉）$138

法式流心芝士蝦多士 $58

越南滴漏咖啡 $35

落霞（蝶豆花加梳打及士多啤梨） $28

餐廳每日晚上9時半至深夜12點會開始貓頭鷹時段，提供$168串燒小食放題，及$238宵夜串燒小食及啤酒放題，更會不定時提供香烤味淋魚翅等小食，讓大家品嚐各式獨家美食。

越湯

時間：1130-0000

地址：長沙灣營盤街128號地舖

電話：5663 1786

