神舟十二太空人 互相檢查視網膜

國內發射的神舟十二號太空船，最近發布影片，看到三名太空人在太空艙內互相幫忙做身體檢查，包括眼底（視膜網）檢查。根據報道指出，這項檢查對他們非常重要，因為許多疾病，例如高血壓、糖尿病，都有機會引起眼底病變，尤其由糖尿病引起的糖尿病視網膜病變（Diabetic Retinopathy）。

眼科專科湯文傑醫生指出，糖尿病視網膜病變俗稱「糖尿上眼」，是全球十大致盲原因之一。因此，糖尿病人不論身在何處，都應定期驗眼，預防糖尿上眼。

糖尿病人有25倍致盲風險

「糖尿上眼的病發率及嚴重程度，與患糖尿病的年期成正比。大部分患糖尿病10年以上的患者，都會有一定程度的視網膜病變症狀。整體而言，糖尿病患者致盲的風險是普通人的25倍。」湯醫生說。

糖尿上眼最嚴重的影響，是可引致視網膜病變及黃斑水腫，例如視網膜微血管受到破壞，滲出血蛋白或滲血，逐漸破壞視覺功能。甚至令視網膜長出脆弱的新生血管，使玻璃體出血和視網膜纖維化。

湯文傑醫生表示，現時有新科技，透過一張簡單的眼底照片評估糖尿上眼的嚴重性。



然而，糖尿上眼初期可能全無症狀，當有症狀例如看東西明顯模糊，或眼睛疼痛等顯現時，卻可能為時已晚，所以早期的預防性檢查相當重要。

湯醫生表示，「若糖尿上眼患者能在初期發現並控制病情，眼睛和視力可以完全康復。但若病變發展至後期時，長期的微血管滲漏會導致視網膜缺氧，血管增生及嚴重的視網膜併發症，視覺功能會明顯受損，最終甚至有機會失明。」



治療方面，例如糖尿上眼引致黃斑水腫，可能需要以藥物防止增生血管的形成及滲漏。過往主要的方法，是將血管內皮生長因子抑制劑（抗 VEGF）直接注射入眼球內，以抑制眼球內的異常血管增生，阻止視力退化。一般在治療的首三個月內每月注射一次，其後再按患者的病情決定是否需要再注射，但治療費用相對較貴，亦可能需要反覆注射以維持療效。

植入新藥持續釋放藥物

近年較新的方法，是採用地塞米松玻璃體內植入劑，植入後可持續釋放藥物4-6個月，通過長效抑制炎症介質及抗VEGF機制，為黃斑水腫患者提供了更長效的抗水腫效果，能減少注射次數，並有效抑制炎症，適合接受過前玻璃體切割手術和持續性黃斑水腫的患者。

「但預防始終比治療好，所以糖尿病患者除了控制血糖及血壓，亦應找眼科醫生作定期眼底檢查。現時有新科技，透過一張簡單的眼底照片，利用人工智能技術，便可評估糖尿上眼的嚴重性，防患未然。」湯文傑醫生說。