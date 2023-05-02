母親節餐廳2023 | 21間酒店自助餐＋海鮮盛宴＋河畔西餐廳

母親節餐廳2023 ｜媽媽花盡青春含辛如苦養育我們，為子女提供健康的日常飲食、照顧他們的起居生活，各位孝順子女豈不好應藉著母親節送媽媽一個難忘回憶呢？今次就為各位整理21間母親節餐廳，由酒店自助餐到城中人氣西餐廳都應有盡有，相信總有一間可以滿足最偉大的媽媽！

母親節餐廳2023 ｜精選21間性價比高餐廳

香港銀樾美憬閣精選酒店

位於大嶼山東涌的香港銀樾美憬閣精選酒店將於5月14日母親節正日推出自助餐，必食即切肉眼扒和烤肉、惹味即燒牛扒、大蝦和香腸。另外除了沙律和烤蔬菜吧之外，其他特色佳餚亦包括蜆肉周打湯和洋蔥湯、冷盤凍肉和芝士。甜品方面，就有以原個蛋糕端上的法式士多啤梨蛋糕「Fraisier」讓各位以甜蜜的方式答謝媽媽。

供應日期：5月14日

時間：1200-1500

價錢：$298/位、另加$148可享90分鐘無限暢飲prosecco意大利氣泡酒雞尾酒、朱古力馬天尼雞尾酒、粉紅葡萄酒及Peroni啤酒；另收加一服務費。

地址：香港銀樾美憬閣精選酒店The Enclave

網址：https://bit.ly/3Lo7jOS

香港JW萬豪酒店

香港JW萬豪酒店提供兩天母親節主題自助晚餐，每日源源不絕的時令海鮮、鮮甜刺身和手握壽司，同埋也有矜貴中式熱葷如燜南非鮑魚、花膠扣海參、柚皮燴鵝掌、避風塘炒蟹、以及鮑魚花膠椰青燉響螺湯等。國際美食方面就有香草牛油烤波士頓龍蝦、意大利燉小牛膝、香烤和牛牛扒、燒美國頂級牛肋骨及香草烤 羊架等等。

供應日期：5月13至14日

時間：首輪1745-2000、次輪2030-2230

價錢：首輪成人$858/位、小童$598/位、次輪成人$798/位、小童$558/位；另收加一服務費

地址：香港JW萬豪酒店咖啡室

網址：https://bit.ly/42h3JfZ

香港麗晶酒店

香港麗晶酒店提供集活力、香氣和風味於一身的沉浸式自助餐體驗，首先會以日本主題的新鮮製作刺身和壽司作序幕，各位媽媽可以安坐在餐桌飽覽維港景色，同時欣賞酒店廚師現場上演的美食劇場，品嚐即席製作的新鮮定制菜餚，從自助午餐的黃金魷魚到自助晚餐的煙燻辣肉腸焗蠔也有！

供應日期：5月13至14日

時間：自助午餐1200-1500、首輪自助晚餐1730-2000、次輪自助晚餐2030-2300

5月13日價錢：自助午餐成人$688/位、小童$348/位；自助晚餐成人$928/位、小童$478/位；另收加一服務費

5月14日價錢：自助午餐成人$748/位、小童$378/位；自助晚餐成人$998/位、小童$498/位；另收加一服務費

地址：香港麗晶酒店港畔餐廳

網址：https://hongkong.regenthotels.com/

香港尖沙咀凱悅酒店

香港尖沙咀凱悅酒店推出海膽主題海鮮自助晚餐，廚師團隊嚴選來自加拿大肥美鮮甜的海膽入饌，炮製多款精緻美食。當中必試地中海胡椒海膽吞拿魚牛油果田園沙律、即叫即製海膽軍艦、海膽豆腐鰹魚湯。同時也有巴馬臣芝士輪海膽闊條麵。

自助晚餐另一重點推介是波士頓活龍蝦美饌，包括即烚波士頓龍蝦、蒜蓉辣椒牛油燒龍蝦及避風塘炒龍蝦鉗。海鮮迷亦可品嘗翡翠螺、青口、沙白蜆、凍蝦、小龍蝦及蟹腳等冰鎮海鮮，還有多款新鮮刺身及壽司，以及於週末供應的即切原條油甘魚。

供應日期：即日起至6月30日

時間：1800-2200

價錢：周一至四成人$748/位、小童$374/位；周五至日、公眾假期前夕及正日成人$798/位、小童$399/位；另收加一服務費

地址：尖沙咀凱悅酒店大堂樓層

網址：https://bit.ly/42P88It

香港喜來登酒店

香港喜來登酒店 為大家帶來母親節限定「法式海鮮饗宴」自助晚餐，當中包括多款法國經典菜式如法式香草焗田螺、法式海鮮飯、烤鱸魚配檸檬牛油汁、冰鎮海鮮、即開生蠔及即煮熱葷等。 糕點總廚亦創作一系列地道法式甜點，如法式檸檬撻、紅桑子千層酥、經典歌劇院蛋糕等。於母親節當晚，即燒烤肉將升級至燒澳洲和牛戰斧扒及蜜汁烤火腿，另備蒜蓉粉絲蒸帶子，每位母親更可獲贈蠔皇六頭吉品鮑魚配花膠乙客。

供應日期：5月14日

時間：1800-2130

價錢：成人$868/位、小童$434/位

地址：香港喜來登酒店2樓咖啡廳

網址：https://sheratonhkshop.com/tc/index/

香港康得思酒店

香港康得思酒店於母親節前夕及正日提供「鮮」氣十足主題自助餐，為各位自帶仙氣的媽媽提供豐富海鮮及熱葷佳餚，包括即開新鮮生蠔、冰鎮新鮮龍蝦、鱈場蟹蟹腳、麵包蟹、阿根廷紅蝦刺身、威靈頓牛柳、由米芝蓮星級粵菜明閣主理的招牌叉燒及即切片皮鴨、同時也有鮑魚花膠蟲草花雞湯，以及為每位媽媽準備了日式刺身心形拼盤。

供應日期：5月13-14日

時間：自助午餐1130-1330、1400-1600；自助晚餐（5月13日）1830-2145、（5月14日）1730-1945、2015-2030

價錢：自助午餐成人$558/位、小童$338/位；自助晚餐（5月13日）成人$818/位、小童$498/位、（5月14日）首輪成人$818/位、小童$498/位；次輪成人$778/位、小童$468/位；另收加一服務費

地址：旺角上海街 555 號香港康得思酒店 L 樓 The Place

訂座電話：3552 3200

備註：5月8日前訂座並繳付全數可享 The Place 母親節自助午餐或自助晚餐85折早鳥優惠 。

荃灣西如心酒店

荃灣西如心酒店為各位母親大人提供多款精心炮製特色自助餐美食，現場設有即燒專區、刺身壽司櫃、星洲叻沙湯麵檔等開放式廚房，更有冰鎮海鮮！自助晚餐更有現場即劏日本空運到港油甘魚及迷你海膽刺身飯。如果媽媽是甜品控的話，酒店也有逾20款甜品為媽媽帶來甜蜜驚喜。每位媽媽將獲贈一份紅桑子白朱古力慕絲伴荔枝啫喱作結。

供應日期：5月13-14日

時間：自助午餐1130-1400、1430-1630；自助晚餐1700-1930、2000-2230

價錢：自助午餐首輪成人$488/位、小童及長者$408/位；次輪成人$458/位、小童及長者$368/位、自助晚餐成人$688/位、小童及長者$608/位；另收加一服務費

地址：荃灣西如心酒店Café Circles

網址：https://ninaboutique.com/zh/mothers-day

備註：5月3日前凡在 Nina Boutique 預訂自助餐及套餐可享高達獨家8折優惠。

富豪九龍酒店

富豪九龍酒店設母親節限定「亞洲風味自助午餐」及「意．泰饕宴自助晚餐」，自助午餐美饌包括烤美國牛肉、威靈頓三文魚、燒腩仔、皮片鴨及特色燒烤等；每位母親更可獲贈汁煮鮑魚花菇及心型慕絲蛋糕各一份。而晚餐則包括龍蝦冷熱美饌、烤美國帶骨肉眼、威靈頓三文魚、燒腩仔、皮片鴨、鴨肝及特色燒烤等；在座每位母親除可獲贈一份汁煮鮑魚花膠及心型慕絲蛋糕，更有一張即影即有相留念。

供應日期：5月13-14日

時間：自助午餐1200-1430；自助晚餐1830-2190

價錢：自助午餐成人$488/位、小童$388/位；自助晚餐成人$788/位、小童$488/位；另收加一服務費

地址：富豪九龍酒店雅廊咖啡室

電話預訂：2313 8718

備註：5月10日或之前致電或WhatsApp預訂，可享早鳥優惠75折

富豪香港酒店

富豪香港酒店「龍蝦．鴨肝盛宴」海鮮自助晚餐提供多種冰鎮海鮮，包括龍蝦、麵包蟹、藍青口及海蝦等無限量供應；冷盤包括鴨肉凍批、鴨肝慕絲泡芙、鴨肉醬多士；更有泰式沙律包括豬頸肉沙律及泰國木瓜沙律。同時也會以龍蝦和鴨肝兩種矜貴食材配以不同的烹調手法，呈獻一系列主題菜式。例如鴨肝慕絲雞卷、蘑菇意大利餃子配龍蝦汁、鴨肝蛋餅及白洋蔥鴨肝湯，還有即席料理包括香煎鴨肝多士、龍蝦酥盒，以及鴨肝焦糖布丁。

自助餐更特別加入了兒童專區，供應小朋友們喜愛的香脆炸雞、炸洋蔥圈、迷你漢堡、番茄醬肉丸意大利面及鬆脆的炸魚條配炸薯條等美食。甜品方面，綠茶奶凍、菊花慕絲餅、青檸法式燉蛋及熱情果意大利芝士餅不能錯過。

5月14日母親節限定，午市及晚市時段可獲賭神秘禮物一份，午市有迷你心形母親節蛋糕，而晚市則提供椰皇花膠木瓜雙皮奶。

供應日期：5月4至6月30日

時間：1830-2130

價錢：周一至四成人$678/位、小童$408/位、周五至日及公眾假期及前夕成人$708/位、小童$408位

地址：富豪香港酒店御花園咖啡室

網址：https://www.regalhotel.com/regal-kowloon-hotel/tc/home/home.html

香港W酒店

香港W酒店推出母親節限定「Le Jardin de Maman」自助晚餐，為母親節設計多款精緻菜式，當中包括無花果醬鵝肝脆餅、法式油封鴨脾、法國龍蝦米多、魚子醬牛肉他他等。於5月14日正日當天享用自助餐， 每位母親將享有椰皇燉響螺片花膠雞湯一盅，而每檯客人更可獲母親節玫瑰蛋糕一個。

供應日期：5月8-14日

時間：1800-2130

價錢：自助早午餐（5月8-11日）成人$788/位、小童$498/位、（5月13-14日）成人$828/位、小童$508/位；另收加一服務費

地址：香港W酒店KITCHEN

網址：https://bit.ly/3Nbw43l

帝逸酒店

母親節期間，帝逸酒店提供「黑松露・鴨肝」海鮮自助晚餐，多款佳餚以黑松露和鴨肝入饌，包括香烤黑松露威靈頓牛柳和黑松露煎鴨肝，也有刨上黑松露片的黑松露牛油扇貝、黑松露蘑菇忌廉汁闊條麵及黑松露蘑菇意大利飯。除此之外，多款日式美饌當然少不了，如鐵板燒、爐端燒及天婦羅、即開生蠔、冰鎮龍蝦及麵包蟹及各式烤肉。

最讓大家大開眼界的，相信會是以黑松露及鴨肝製成的黑松露鴨肝意大利雪糕，另外也有果味濃郁的D24榴槤意式雪糕。5月13及14日期間，酒店也會為媽媽送上花膠鮑魚羊肚菌燉海螺。

供應日期：5月13-14日

時間：首輪1730-2000、次輪2030-2300

價錢：成人$798/位、小童$468/位；另收加一服務費

地址：帝逸酒店Alva House

訂座：3653 1168

香港港麗酒店

香港港麗酒店為媽媽們提供國際自助午餐及「海陸美饌尋味之旅」自助晚餐，自助午餐方面有加拿大鱈場蟹腳、海蝦、翡翠螺、青口及蜆等，酒店亦不乏精製燒味和精選烤肉，另有東南亞及港式麵食。熱盤推介就有紅酒燴牛面頰、南乳炆豬手等。

而自助餐晚餐就有母親節限定的焗龍蝦米多（每位客人半隻）以及片皮鴨、指定啤酒、果汁及汽水無限添飲。餐廳團隊會先為每位客人奉上兩隻即開生蠔，還有每星期輪流供應的花雕醉鮑魚或日式磯煮鮑魚、煙三文魚伴魚子醬或香煎鵝肝，另外當然不少得波士頓龍蝦、蟹鉗、加拿大鱈場蟹腳等鮮味海鮮。另外，戶外燒烤區就有廚師即席烤製多種肉類，如燒斧頭豬扒、和牛肩扒、澳洲羊架、脆皮豬腩及雞槌。

餐廳更會供應焦糖牛奶泡芙、白朱古力柚子慕絲或士多啤梨乳酪慕絲， 款式將每週輪流提供。甜品區一系列精緻美點包括法式焦糖燉蛋、士多啤梨千層蛋糕、黑森林蛋糕、綠茶撻、Haagen-Dazs雪糕等。

供應日期：5月13-14日

時間：自助午餐（5月13日）1200-1430、（5月14日）1200-1400、1430-1630；自助晚餐（5月13日）1830-2130、（5月14日）1800-2000、2030-2230

價錢：自助午餐（5月13日）成人$588/位、小童$428/位、（5月14日）首輪成人$728/位、小童$488/位、次輪成人$678/位、小童$438/位；自助晚餐（5月13日）成人$828；另收加一服務費

地址：香港港麗酒店8樓

訂座：https://bit.ly/40XiXGf

備註：惠顧自助午餐及晚餐的母親可獲贈康乃馨乙朵

千禧新世界香港酒店

千禧新世界香港酒店於的「奢華海鮮自助晚餐」除了有冰鎮海鮮、即叫即煮海鮮喇沙、鐵板燒和牛及三文魚等，母親節當日更會加推多款滋潤及矜貴美食，包括南瓜鮮奶燉燕窩、堂煮鮑魚花膠鴨掌、黃金脆炸日本生蠔、香檳芝士忌廉汁焗波士 頓龍蝦、扒香辣帶子伴牛油果木瓜莎莎醬！

供應日期：5月14日

價錢：成人$788/位、小童$548/位；另收加一服務費

地址：千禧新世界香港酒店Cafe East

訂座：https://bit.ly/40XiXGf

香港黃金海岸酒店

香港黃金海岸酒店5月起推出全新的「歐陸風情自助餐」，多款歐陸風味菜式包括香煎法式油 鴨髀伴燴紅椰菜、煎比吉打薄豬片配鵝肝慕絲燒汁、法式焗田螺、法式海鮮湯、土耳其牧羊人沙律、 意式海鮮沙律配黑醋汁及意式薄餅。甜品則有法式雜莓歌劇院蛋糕、法式焦糖芒果、法式開心果費南雪及德國黑森林蛋糕等。母親節期間，餐廳也會提供滋補美食，如花膠蓮子燉螺頭湯、燕窩蟹肉扒露筍、 燕窩桃膠燉蛋白及燕窩葡撻等，每位母親更可獲贈精美小禮品乙份。

供應日期：5月13及14日

時間：自助午餐（5月13日）1200-1430、（5月14日）1200-1400、1430-1630；自助晚餐1730-1930、2000-2200

價錢：自助午餐（5月13日）成人$568/位、長者$458/位、$378/位、（5月14日）首輪成人$568、長者$458、小童$378；次輪成人$518、長者$408、小童$338。

自助晚餐成人$798/位、長者$608/位、小童$488/位；另收加一服務費

地址：香港黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

訂座：https://bit.ly/3naolro

備註：兩天前經網上預訂可享85折優惠

LPM Restaurant & Bar

法式地中海餐廳暨酒吧LPM Restaurant & Bar將於母親節當日推出粉紅香檳早午餐「La Vie en Rose」及晚餐時段推出特別菜式慶祝。屆時將有以全新手法呈現的「反烤蘋果批配法式酸忌廉雪糕」（$148），甜品由烤蘋果、焦糖和法式酸忌廉組成，切好的蘋果片會與糖、黃油和橙皮交疊，焗至軟身後放置在酥脆酥皮上。而兩款特色主菜就有皇帝蟹魚子醬意大利飯（$388） 和蝦汁香煎鮟鱇魚及菠菜苗（$398）。

反烤蘋果批配法式酸忌廉雪糕

皇帝蟹魚子醬意大利飯

蝦汁香煎鮟鱇魚及菠菜苗

LPM Restaurant & Bar

時間：周一至五1200-1430、1800-2200；周六及日1200-1500、1800-2200

地址：中環士丹利街23-29號H Queen’s UG 1號舖

網址：https://lpmrestaurants.com/hongkong/

A Lux

中環時尚地中海食府A Lux將於母親節及父親節期間，提供限定早午餐及晚市菜單，為天下間的父母帶來溫馨又飽肚的美膳！5月13至14日，各位可以以每位$588品嚐早午餐五道菜，又或者以每位$788食用六道菜及90分鐘無限暢飲一系列無酒精飲品或每位$888無限暢飲指定香檳及葡萄酒。

早午餐前菜有「意大利前菜拼盤」，包羅多款意式小點，母親節專屬的「海鮮拼盤」就包含了時令法國生蠔、越南凍蝦、美國凍蜆、日本扇貝、挪威煙三文魚及加拿大翡翠螺。另外，四款主食就有自家人手製「西班牙紅蝦闊條麵」(另加 $108)、「鮑魚幼蛋麵配蒜蓉辣椒」(另加$88 )、 「燴牛面頰長通粉配蘑菇忌廉汁」及「龍蝦帶子燴意大利飯」。

龍蝦帶子燴意大利飯

主菜方面就有「食肉獸」最愛的「燒美國肉眼扒」或「澳洲M8和牛」（另加$368），母親節限定有「西班牙傳統烤乳豬（兩位、另加$398）。

西班牙傳統烤乳豬

五道菜晚市菜單方面，當中包括「開胃小食」、「白蘆筍配西班牙火腿及有機蛋」；「北海道帶子配海膽及香草牛油汁」。主食有「龍蝦烏魚子扁幼麵」；主菜則可選「酥皮鱈魚卷配意式海鮮湯」或母親節限定的「美國頂級肉眼配乾蔥汁」，菜單最後以「特色甜品或芝士拼盤」作結。

A Lux

時間：1200-1500、1800-2300

地址：中環都爹利街13號樂成行地庫M2號舖

電話：2663 9938

犇道

屯門河畔景觀餐廳「犇道」由5月8日起推出母親節5道菜套餐，例如4-5人適用的「漁人碼頭海鮮桶套裝」($1,688起)及「雙斧頭扒套餐」($1,588 起)，連同餐湯、頭盤，再選擇鮮帶子龍蝦汁手工意粉或松葉蟹甲羅燒蟹肉粗管粉，漁人碼頭海鮮桶套裝配有招牌4kg漁人碼頭海鮮桶套裝，嚴選10 款材料及小食拼盤。雙斧頭扒套餐則有逾30cm長的南美洲特級戰斧牛扒（35oz）及西班牙穀飼豬斧頭扒（10oz）。

鮮龍蝦手抓海鮮桶

如果2人慶祝則可選擇混血皇子烤羊2人套餐($438起)，有雲酥烤羊架及泰式烤牛肉，或味遊海陸空2人套餐($588 起) ，包含了鐵板珍寶大頭蝦、廚師發辦精選部位牛扒及黑醋醬香煎鴨胸，更有特色香煎慢煮鴨胸牛肝菌米形粉。頭盤為24個月巴馬火腿蕃茄沙沙配意大利香草包，套餐更可享所有飲品半價優惠及巴別塔甜品盤$98升級優惠，包括有心太軟、雙層牛角窩夫和雪糕球。

美國極黑安格斯肉眼牛扒10oz伴薯菜

分享時光小食拼盤

犇道 Chef Ben- Cafe & Steak Bar

時間：周一至五1130-2130、周六、日及公眾假期1130-2230

地址：屯門業旺路 101 號弦海地下G01B號舖

電話：5622 1370

Morton’s The Steakhouse

Morton’s The Steakhouse於母親節當日準備了三道菜午市套餐優惠，先以經典凱撒沙律、Morton’s 精選沙律作頭盤，更有焗洋蔥湯或龍蝦湯（另加$50）。五款主菜就有6安士免翁牛柳配焦糖乾蔥黑醋牛油、焗亞歷山大珍寶蝦、香烤三文魚扒配白酒牛油汁、香脆雞扒伴亞支竹蘆筍配廚師白酒汁和10安士厚切西冷牛扒 （需另加$200）。每道配主菜都可選芝士松露炸薯條、薯蓉、香炒原粒蘑菇或忌廉菠菜。甜品方面就有藍莓紐約芝士餅、法式焦糖布甸及榛子朱古力慕絲！

帝皇免翁牛柳

焗亞歷山大珍寶蝦

Morton’s The Steakhouse

供應時間：1100-1530

地址：九龍彌敦道20號喜來登酒店4樓

電話：2732 2343

Quiero Más

中環地中海餐廳 Quiero Más 為天下的母親打造7道菜母親節早午餐菜單（每位$498）和8道菜晚餐菜單（每位$550）。兩個菜單均有頭盤小食、主菜及甜品，每道菜式均使用時令食材及海鮮入饌，其中包括油甘魚配醃肉丁、鮮醃龍蝦拼帶子和Quiero Más的招牌海鮮飯，以及經典美食脆皮乳豬等。

招牌海鮮飯

油甘魚配醃肉丁

Quiero Más

時間：1200-1500、1800-0000

地址：中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場M88 20樓

電話：2383 0268

Casa Cucina

Casa Cucina推出節日限定母親節二或三道菜早午餐菜單（每位$288起），菜單包括醃紅菜頭沙律和薄切八爪魚等開胃菜，母親節晚餐共享菜單（每位$528）將供應5道餐廳招牌菜式。主廚Anthony從意大利傳統美食中汲取靈感，創造出極富主廚個人特色的精緻菜單，以時令食材入饌，相信可以讓天下間的母親有個難忘的用餐體驗。

醃紅菜頭沙律

Casa Cucina

時間：周二至五1500-2200、周六及日1200-2200

地址：西營盤干諾道西158A號均益大廈3期地下8-9號舖

電話：2887 9666

Rêveri

Rêveri特地為母親節設計了7道節日菜單（每位$1,780），所有菜式均使用新鮮食材製作，如甘香拖羅他他、煙燻炭烤龍蝦，以亞洲美食引領食客進入美食天堂！