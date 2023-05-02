姜濤探訪麥當勞叔叔之家病童 參加驚喜生日會似大細路

姜濤擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使，一直堅信「幫助有需要的人」的姜B不時參加慈善活動，除了早前出席「麥當勞兒童愛心馬拉松2023」外，最近更親身探訪位於沙田的香港麥當勞叔叔之家，了解病童與他們的家人的日常，更與受惠的小朋友一同慶祝生日，看到姜B許願吹蠟燭的模樣，真的非常「大細路」！

姜B與小朋友打成一片，大玩遊戲。

姜B於探訪時參觀了病童與家人的房間，見到「子母床」時更表示懷念，分享自己小時候也是睡這款床。後來，姜B到遊戲間與病童Rachel及她的弟弟見面，還開心地大玩足球機，他們更與姜B一同參加生日會。姜B除了一起與小朋友唱生日歌之外，還準備了Big Mac籃球造型的生日蛋糕，更特別地為小朋友送上麥當勞公仔及親筆簽名心意卡作禮物，與小朋友大玩遊戲，還準備了魔術表演，氹得小朋友非常開心。最後，姜B與小朋友一起切生日蛋糕，大家笑聲滿載，感受到姜B傳遞的愛與正能量。

正在吹蠟燭的姜濤非常「大細路」。

姜B與小朋友一同慶祝生日，非常有愛。

對於今次的探訪活動，姜B直言非常有意義，他所準備的麥當勞叔叔公仔為了陪伴一眾小朋友，「無論有沒有患病的小朋友，都很需要陪伴，讓他們所有人有第二個家的感覺。『麥當勞叔叔之家』不單幫助到患病兒童，還有他們的家人及兄弟姊妹，這裏鄰近醫院，方便他們可以同時間兼顧到家庭與病童。」位於觀塘的麥當勞叔叔之家將於今年底啟用，姜B希望大家可以繼續透過麥當勞APP捐款支持病童及其家人，幫助更多有需要人士。