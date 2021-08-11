【太子】老香港藝術概念館 走進歷史細味舊物

時代變，人物風景都改變。時針一分一秒地過去，下一秒都會變成歷史。舊時代的物件往往最能令我們憶起本土情懷，縱然我們未曾在那個年代生活過，但總是有一番說不出口的獨特感覺。即將清拆的太子基隆街重建項目屬廣州式騎樓建築，見證著香港的歷史和文化風貌，而「舊香港・融舊 – 藝術概念館」亦選址在該地，帶你走進舊香港時光，細味舊物之美。概念館佔地約4,000呎，陳列出香港知名房地產發展商之一—樂風集團多年來於不同舊樓項目中珍藏的舊物件。

白鐵信箱：早年常被用作信箱、水桶、麻雀箱和米缸等家居用品。

「大牛龜」：利用真空管技術加上在背後電子槍高速地掃瞄來展示影像，螢幕通常只能做到38英寸。

舊式招牌：60至80年代香港經濟起飛，店家為了讓自家品牌在招牌叢中清晰可見，逐漸發展出以粗筆毛筆寫成、對比強烈的「白底紅字」招牌。

概念館陳列由五十年代到九十年代林林種種的舊物品，包括木櫳、舊式電風扇、 通花鐵閘、懷舊燈箱及縫紉機等，更有呈現出新、舊香港碰撞的藝術作品，讓大眾可藉此機會細味記錄了香港歲月足跡的舊物之美，也感受新舊共融。

【唞涼】：以舊木門與舊木材製作成「門櫈」，表達舊物再造的概念；舊吊扇則描繪以往舊香港的一種乘涼文化。

【見證時代】： 以不同照片代表了已過去的時間中獨一無二的一刻，保存了清拆前建築物的影像，尤如打開了歷史之門。

香港街頭書法家李漢先生的字體曾廣泛出現於香港街頭巷尾。

場內設精緻紀念品出售，包括由樂風團隊自家設計的明信片、撲克牌及扣針。星期一至五設有懷舊小食，如麥芽糖餅、叮叮糖、砵仔糕、香蕉糕及糖蔥餅，而星期六、日及公眾假期則有駐場師父表演傳統手藝—龍鬚糖及糖蔥餅製作。

自家設計啤牌

自家設計扣針

舊香港・融舊 – 藝術概念館

日期：8月13日至8月27日

時間：平日1300-2100、星期六、日及公眾假期1200-2100

地址：太子基隆街1至7號地下

費用：免費入場