【太子】老香港藝術概念館 走進歷史細味舊物
時代變，人物風景都改變。時針一分一秒地過去，下一秒都會變成歷史。舊時代的物件往往最能令我們憶起本土情懷，縱然我們未曾在那個年代生活過，但總是有一番說不出口的獨特感覺。即將清拆的太子基隆街重建項目屬廣州式騎樓建築，見證著香港的歷史和文化風貌，而「舊香港・融舊 – 藝術概念館」亦選址在該地，帶你走進舊香港時光，細味舊物之美。概念館佔地約4,000呎，陳列出香港知名房地產發展商之一—樂風集團多年來於不同舊樓項目中珍藏的舊物件。
概念館陳列由五十年代到九十年代林林種種的舊物品，包括木櫳、舊式電風扇、 通花鐵閘、懷舊燈箱及縫紉機等，更有呈現出新、舊香港碰撞的藝術作品，讓大眾可藉此機會細味記錄了香港歲月足跡的舊物之美，也感受新舊共融。
場內設精緻紀念品出售，包括由樂風團隊自家設計的明信片、撲克牌及扣針。星期一至五設有懷舊小食，如麥芽糖餅、叮叮糖、砵仔糕、香蕉糕及糖蔥餅，而星期六、日及公眾假期則有駐場師父表演傳統手藝—龍鬚糖及糖蔥餅製作。
舊香港・融舊 – 藝術概念館
日期：8月13日至8月27日
時間：平日1300-2100、星期六、日及公眾假期1200-2100
地址：太子基隆街1至7號地下
費用：免費入場