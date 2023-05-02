Musee 夏日美白三寶 一次過解決女生三大煩惱

每逢夏天各位都會擔心身型問題，於是落力做運動減肥，以最佳狀態示人！不過除了體型外，相信各位女生也會擔心穿著小背心時露出令人尷尬的問題。日本脫毛品牌Musee今個夏天推出美白三寶，為女生解決暗瘡、腋下和私密部分三大煩惱！

美白三寶包括腋下美白精華（$230/30g）、私密部位專用美白精華液（$250/30ml）及藥用暗瘡護理噴霧（$250/150ml）。產品結合了品牌多年來的經驗和技術，為女士常見的問題而設計。產品中的成分能有效滲透肌膚，令嬌嫩肌膚更細緻和明亮。

腋下美白精華：蘊含150億乳酸菌及天然礦物二氧化矽粉末配方，有助解決因乾燥和磨擦引起的肌膚暗沉問題。 特效美容成份寡肽-34可提亮、美白及均勻膚色，令腋下回復淨白絲滑。

私密部位專用美白精華液：蘊含高度美白保濕成份「熊果苷」及「維他命C誘導體」，能抑制黑色素 產生及均勻膚色，減低私密部位因長期磨擦而形成的色素沉澱。

藥用暗瘡護理噴霧：蘊含雙效藥用活性成份，當中美白成份「抗壞血葡萄苷」有助美白肌 膚。 暗瘡護理成份「甘草酸二鉀」能防止暗瘡形成。特別適合用在背 部、臉部T字位等。