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日本居家達人教授 只需3個步驟輕易收納膠袋

by editorial

自膠袋徵費實施後，各位家裡應該都儲存了無數個膠袋以備不時之需，但假如有過多膠袋未有整理好，看似就會亂糟糟的。有日本居家達人教授，只需3個超級簡單步驟就可以將膠袋摺疊整理好，想抽出膠袋也輕而易舉！

步驟一：先從膠袋底部向上摺三次，記得每一次摺疊比例都要均勻。

影片截圖：IG@hasemen.mask_life

步驟二：將膠袋反轉，左右兩邊往內向中間摺。

影片截圖：IG@hasemen.mask_life
影片截圖：IG@hasemen.mask_life

步驟三：將摺好的「正方形」部分向上再摺，然後把提袋的手挽部分收進口袋便可。

影片截圖：IG@hasemen.mask_life
影片截圖：IG@hasemen.mask_life

將膠袋摺成一個個小方塊，就可以利用收納盒收納好，這樣整齊之餘下次又容易抽取膠袋使用！

影片截圖：IG@hasemen.mask_life

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