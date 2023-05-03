中銀香港「理財TrendyToo」一週年推多重優惠｜ 楊偲泳投資獲利 到歐洲旅行獎勵自己

中銀香港為慶祝年輕品牌「理財TrendyToo」成立一週年，由即日起至6月30日，推出「1齊享、1歲賞」多項以「1」為主題的週年慶祝優惠，以及加碼推出「1歲限時大激賞」，鼓勵年輕客戶透過中銀香港便捷的手機銀行服務，輕鬆展開自主理財第一步。「理財TrendyToo」品牌形象大使楊偲泳（Renci）及以張馳豪（Aska）更拍攝宣傳照，為推廣活動造勢。

「理財TrendyToo」成立一週年

「理財TrendyToo」成立一週年，作為形象大使的Renci與Aska再齊齊出動，拍攝全新的宣傳相，向年輕一族推介「1齊享、1歲賞」多項以「1」為主題的週年慶祝優惠。Renci表示：「做了『理財TrendyToo』形象大使，真的像『開竅』一樣，明白到理財對新世代的重要性，開始接觸多了不同理財及投資產品，現在都有慢慢將工作賺回來的錢整理，好似又解鎖了一種新技能。」

自爆近期投資有所斬獲的Renci透露：「我已計劃好5月底去歐洲旅行，行程不會太緊湊，充一充電之後6月就開始投入工作，會拍一部電影及一個短劇，同步進行，之前拍完的電影希望可以6、7月上映，到時就要幫手做宣傳。」

另外，Aska也提及成為「理財TrendyToo」形象大使的生活變化，笑言成為了「將軍澳巴菲特」後，不少朋友向他取經，他說：「我仍是投資理財的初哥，所以要繼續增進知識，不想做別人的『明燈』。近來，我不時推介朋友透過手機開設中銀香港賬戶，既方便又快捷！手機銀行完成開戶同指定任務唔單止有港幣100元獎賞，以手機進行首筆股票交易，仲可享港幣1元佣金優惠。」

到最近有什麼投資動作，Aska表示：「我一向有留意港股與美股，如果價格合理，都會入返少少，當然是能力範圍以內，因為投資最緊要不要有壓力及量力而為。」

「理財TrendyToo」「1」系列週年慶祝優惠 加碼推「1歲限時大激賞」

為慶祝「理財TrendyToo」推出一週年，18至35歲年輕客戶於今年5月至6月期間成功開立或選用指定銀行理財服務，可享多項以「1」為主題的週年限時優惠，包括全新客戶經手機開戶可享港幣100元獎賞及100天港幣活期儲蓄存款優惠高達2.18%；首次經手機登記發薪服務可享港幣100元獎賞；首筆股票交易可享港幣1元佣金優惠；首次經「智選基金組合」完成基金交易可獲港幣100元獎賞及享0%認購費；首次申請Chill Card即享額外迎新獎賞港幣100元；首次綁定及使用BoC Pay可獲總值港幣100元迎新獎賞等。

同時，中銀香港「理財TrendyToo」更加碼推出「1歲限時大激賞」，送出演唱會門票、電影換票證、下午茶禮券等。第一浪送出唱作才子林奕匡 x 黃妍《唱出夢工場》音樂祭演唱會電子門券，18至35歲的中銀香港客戶，只須在2023年5月5日至5月11日期間用「轉賬/轉數快」功能轉賬給朋友，並於「給收件人的訊息」欄位輸入「TrendyToo」，同時持有中銀Chill Card，即有機會贏取是次演唱會門券兩張。

活動詳情：

日期：2023年5月20日（星期六）

時間：下午4時至5時

地點：長洲戲院 — 銀幕大笪地 （露天場地）

名額：10名

有關「理財TrendyToo」推廣詳情，請瀏覽：https://www.bochk.com/s/w/great1