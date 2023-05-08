Whatever. Coffee聯乘Vinyl Hero 黑膠X咖啡5月限定店

深水埗大南街近年成為咖啡店集中地，其中Whatever. Coffee除了是咖啡店之外，同時是一個藝文空間，每個月帶來不同的主題，可能是雜貨店、便利店或是書店，以此為咖啡添上額外的風味。最近，咖啡店與黑膠碟專賣店「Vinyl Hero」舉辦5月期間限定聯乘店，展出逾300張黑膠，讓大家在黑膠碟懷舊聲音下品嚐咖啡。

咖啡店內充滿「黑膠碟」牆。

Whatever. Coffee曾經讓不同藝術家展出他們的作品，亦曾經舉辦繩縛體驗班，主題多樣。最近店家與有「黑膠養父」之稱且「Vinyl Hero」店主Paul合作，讓大家享受咖啡之餘感受黑膠碟之美。Paul由於父親的關係，令他醉心黑膠碟至今已超過50年，惟黑膠碟於80年代已經不復再，當時CD、MD大行其道，大家開始丟棄黑膠，Paul不忍心見到黑膠流落街頭，於是開始收集在他人眼中是垃圾、於他眼中是寶物的黑膠碟。從鴨寮街的黑膠走鬼檔，到20年前經營樓上鋪「Vinyl Hero」，守護他這些「孩子」，為它們提供容身之所。

《仙樂飄飄處處聞》、《Rocky III》原聲黑膠碟，非常珍貴。

「Vinyl Hero」收藏了不下30萬張黑膠碟，為了心愛的珍藏品，Paul變賣了自己心愛的電單車，花費了值五層樓的金錢，他對黑膠碟的愛已超越一切。可幸的是，近年再次掀起黑膠碟潮流，令到Paul感到欣慰同時帶點憂慮，生怕熱潮再退的話，黑膠碟再度被丟棄。Paul希望藉這次的展覽，推廣黑膠碟的特色與環保文化，同時讓大家尋尋寶找到心頭好。咖啡店內展出Paul所珍藏1%的黑膠碟，包括電影主題原聲大碟《Rocky》、《星球大戰》、《仙樂飄飄處處聞》，同時還有日文和其他外語大碟，各位喜歡黑膠碟又愛咖啡的話，不妨到店內尋寶，或許可以為這些黑膠碟賦予二次生命。

欣賞黑膠同時品嚐一杯咖啡

Whatever. Coffee X Vinyl Hero限定店

地址：深水埗大南街172號B地舖

營業時間：週二至週日 上午11時至下午6時 （週一休）

展期：即日起至5月31日

電話：5437 0493