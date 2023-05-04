Blushing is the color of my day

胭脂是化妝其中一個重要步驟，可以塑造健康氣息同時突顯面部輪廓，亦有減齡作用。我偏愛顏色透亮、用後光澤的胭脂。RMK最新推出的原生透亮胭脂是經過精心細選的色彩變化，做到顏色能與皮膚融為一體，帶來真實自然的透紅感。

胭脂採用高透明和細顆粒粉末，突顯無粉感的自然色和肌膚自身的光澤。當中含有角鯊烷的保濕成分，做到以薄膜的形式融入皮膚， 自然貼服。

全新10種色彩，調配色彩時在基底色中包含了淺棕色，適合各種膚色的人並且易於使用，即使喜歡珠光感和搭配不同顏色的人也很容易配合到。

個人推薦以下兩款胭脂色號：

03 Lavender Lace

03 Lavender Lace

薰衣草帶有精緻的藍調和粉紅色，充滿華麗的珍珠光彩和透明感。適合年輕及可愛路線的女生，帶有光感粉紅色可以增添皮膚的粉嫩感同時亦有減齡作用。

08 Airy Coral

08 Airy Coral

淺珊瑚色，顏色柔和，自然融入肌膚， 打造可愛胭脂氣色。橙色系的胭脂可以為皮膚增加元氣好氣色。

胭脂的畫法有很多，運用恰當技巧可以有修飾臉型及有小顏效果。圓臉型的女生適合斜拉胭脂的畫法，從蘋果肌位置向耳側斜掃，在視覺上可以增加臉型長度，有瘦面作用同時令五官輪廓更立體。長臉型及菱形臉型的女生側可以橫向的胭脂畫法營造兩頰向外延展的感覺，修飾臉兩頰的顴骨，達致小顏的視覺效果。

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