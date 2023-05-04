【新派約會之必要】嶄新時尚炭烤扒房 現於銅鑼灣閃亮登場！

不論是新派，還是老派約會，營造滿滿的儀式感，永遠都是談情的必要。小編現推介位於銅鑼灣皇冠假日酒店的全新時尚炭烤扒房CARVER，為你呈獻全天候的豐富多元美食體驗。餐廳重點推介採用明火炭烤處理的環球頂級牛扒，精選來自美國、澳洲及日本等地的極致滋味，搭配由廚藝團隊精心選配的醬汁及配菜，致力為美食愛好者呈獻獨一無二的精緻扒房美饌。

為慶祝CARVER閃亮登場，由即日起至2023年5月31日，賓客凡惠顧即可享全單九折優惠！

由歐洲訂製大型乾式熟成櫃 令肉類原味華麗綻放

位於CARVER入口處的大型乾式熟成櫃屬店內的矚目焦點——近13呎高、特別由歐洲訂製到港的熟成櫃擁有靈活的肉類懸掛層架，更能精密監察櫃內溫度及濕度，讓廚藝團隊能按不同食材的熟成情況進行不同級別的調節，完美展示各式經過時間洗禮所得的風味肉食傑作。

團隊的匠心獨運亦體現於店內牛肉款式的多樣性，除了乾式熟成牛扒外，更有來自日本及澳洲的和牛，及精選美國極佳級牛肉的各個部位；在大廚專業的炭烤烹調技藝下，令每款肉類的獨特原味得以華麗綻放。

每日限量供應：美國20日咖啡渣乾式熟成西冷牛扒

CARVER於晚市時段供應的單點菜單包羅前菜、沙律、湯品、海鮮、肉類主食，及甜點；不容錯過之選必定為每天限量供應的 「美國20日咖啡渣乾式熟成西冷牛扒（240克）」（港幣498元）——廚藝團隊有見酒店餐廳每天製造大量咖啡渣，因此積極研究咖啡渣與肉食結合的可能性；經過無數試驗，最後成就肉香與咖啡香交織而成的精品。

大廚特意細選意大利精品咖啡品牌Lavazza旗下、來自巴西產區的百分百阿拉比卡咖啡混合多款秘製香料，如百里香、迷迭香、龍蒿、八角及丁香等，以3公斤的咖啡香料塗抹在7公斤的西冷扒上，再進行20天的乾式熟成，成就濃郁啡香與柔嫩肉質融會所得的誘人風味。

此菜式選用的草飼西冷扒來自美國頂級百年農場44 Farms，精挑被美國農業部（USDA）評定為食用牛肉最高級別的美國極佳級牛扒，僅佔美國牛總產量的百分之二；該農場更以飼養當地最上乘的百分百純種安格斯牛聞名，出品的牛扒肉味出眾，油脂分佈平均。

以明火炭烤方式烹調，廚藝團隊更特別調配獨一無二的咖啡肉汁，採用牛骨、牛筋、紅蘿蔔、紅酒、砵酒及Lavazza咖啡粉等材料熬製24小時而成；在慢煮油封蒜頭及新鮮車厘茄的襯托下，令此一美饌倍添細緻醇厚滋味。

在牛扒醬汁方面，CARVER廚藝團隊同樣盡顯心思，既有經典「牛肉汁」及「黑松露汁」，亦有散發淡淡酒香的「干邑黑椒汁」及地道法式醬汁「賓利士汁」以供客人按喜好選擇。

當中經典的「干邑黑椒汁」以黑胡椒乾及泰國新鮮青胡椒混合洋蔥炒製，最後加入干邑點火激發酒香，令醬汁帶醉人辛香。而「賓利士汁」則以蛋黃、牛油清（將牛油加熱並蒸發水份後，取其油脂部份）、自家製龍蒿白酒醋調配而成，風味柔和。

於和牛大賽屢獲殊榮 日本冠軍級滋味宮崎和牛

菜單上一系列豐富配菜選擇（每份港幣58元）完美提升賓客的用餐體驗，如與牛扒堪稱絕配的「手切薯片」（圖上左方）、芝香濃郁的「洋蔥煙肉焗芝士通粉」（圖上右方）等。

「日本A3西冷（200克）」（港幣498元），選用日本宮崎A3草飼和牛，宮崎縣貴為日本第二大和牛生產地，其出產的和牛經過嚴格品質監控，在當地和牛大賽屢獲殊榮，更曾於每五年舉辦一次的全國和牛能力共進會上，連續3屆勇奪日本冠軍的寶座。

宮崎和牛口感緊緻，擁有美麗的大理石花紋，紅肉與脂肪比例恰到好處。餐廳特別採用A3級別，取其和牛口感清爽不油膩；簡單灑上來自英國的百年海鹽品牌Maldon的海片鹽，並以炭烤方式烹調，令其肉食風味得以提升至另一層次。

CARVER特色前菜推介

在享用頂級牛扒之前，不妨先品嚐CARVER的單點菜單中的特色前菜！

匠心以美國極佳級前腰脊肉配上矜貴魚子醬製成的「牛肉他他伴魚子醬」（港幣208元），口感鮮嫩，完美融會牛肉與海洋的鮮味；佐以鹽漬蛋黃、韓國香梨、松子仁及法式長條麵包多士一同享用，巧妙平衡菜式的口感層次。

「馬里蘭蟹餅」（港幣178元）為美國馬里蘭州的著名小食，以當地盛產的藍蟹入饌；去殼後的蟹肉絲幼細鮮甜，混位薯蓉後香煎成餅狀，蘸上日本柚子他他醬享用，更添清爽食味。

以甜品作結 為約會增添小確幸！

「特濃朱古力蛋糕」（港幣88元），靈感源自法式精緻甜點，以百分之七十濃度的法國法芙娜朱古力製成，利用獨特手法呈獻不同口感的朱古力——當中口感滑順的朱古力與朱古力脆皮外層形成鮮明對比，底層的朱古力脆餅及伴碟的朱古力啫喱相輔相成；在紅桑子雪葩的爽朗酸香的襯托下，必定教甜點迷為之動容。

「松露蜂蜜芭菲」（港幣88元），甜品以黑松露造型登場，採用意大利黑、白松露油為自家製的蜂蜜芭菲注入濃郁菌香，外層裹上法國法芙娜百分之五十五的黑朱古力，為甜點添上香脆口感。廚藝團隊同時匠心以竹炭、麥餅、焦糖合桃脆脆點綴「黑松露」，成就這道獨一無二的特色甜點。

關於CARVER

全新時尚炭烤扒房CARVER位於香港銅鑼灣皇冠假日酒店，以明火炭烤及自家製乾式熟成肉食為焦點，致力為美食愛好者呈獻獨一無二的精緻扒房美饌，全天候照顧一眾美食愛好者的餐飲需求。

位於入口處的大型乾式熟成櫃屬店內的矚目焦點，完美展示各式經過時間洗禮所得的風味肉食傑作。店內牛肉款式的多樣性與精彩多變的餐飲選擇堪稱天作之合，既體現CARVER的匠心獨運，亦能為賓客帶來絕妙的美酒配佳餚體驗。

CARVER同時重視可持續發展，除了創新以咖啡渣為牛肉進行乾式熟成，以延續咖啡的生命外，更積極秉持可持續發展理念進行海鮮採購，為保護海洋生態出一分力。

設計概念：佔地逾2,000平方呎，CARVER共設有88個座位，當中包括一間可容納10位賓客的半開放貴賓室。室內設計以簡潔優雅為主，時尚氣息體現於精美大理石花紋與淺色系木調碰撞出的視覺火花。店內明亮的採光特色充滿活力，讓酒吧位置的鏡面及珠光色澤牆壁折射出閃爍光輝，與主餐區以青銅點綴的裝飾設計互相輝映。

試業日期：2023年4月

地址：香港銅鑼灣皇冠假日酒店一樓（香港銅鑼灣禮頓道8號）

查詢電話：（852）5978-5971

營業時間：星期一至星期日 — 上午6時30分至下午11時

早餐 — 上午6時30分至10時30分（最後下單時間為上午10時）

午餐 — 中午12時至下午2時30分（最後下單時間為下午2時）

下午茶 — 下午3時至5時（最後下單時間為下午4時30分）

晚餐 — 下午6時至11時（最後下單時間為下午10時）

CARVER Facebook：www.facebook.com/hk.carver/

CARVER Instagram：www.instagram.com/carver_hk/

CARVER Website：www.cphongkong.com/en-us/page/dining/carver