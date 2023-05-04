2023 MIRO開放申請 送MIRROR珍藏版相冊 11個會員福利一覽

本地男團MIRROR人氣一時無兩，其官方粉絲團MIRO亦由去年開始組成。轉眼一年已過，為期一年的MIRO會籍亦要重新申請。今日MIRO官方IG就宣布2023年MIRO會籍現已展開募集，不過就惹來大批粉絲不滿。

2023 MIRO會員福利一覽

2023 MIRO會籍將有11個會員福利，其中一個是迎新禮盒，內含珍藏版相冊一本，記錄了MIRROR與MIRO的珍貴回憶及各成員給MIRO的訊息，預計今年6月起依登記次序分批寄出。會員禮盒可以送貨到指定郵寄地址或順豐點，但不設海外郵寄。

其餘10個2023 MIRO會員福利：

預訂MIRROR演唱會門票的機會* 預訂MIRROR個別成員演唱會門票的機會* 參加及訂購MIRROR周年活動門票的機會* 訂購MIRO專屬歌迷會活動門票的機會* 參加MIRO專屬電影優先場的機會* 參加MIRROR及個別成員相關音樂會或活動門票抽籤的機會* 參加線上粉絲見面會的機會* 購買MIRO獨家限定商品的機會* MIRO專享折扣優惠 於MIRO專區瀏覽及下載MIRROR獨家影音

*備註：視乎供應及活動主辦方分配的數量而定。

根據上述會員福利可見，10個福利中有8個是「機會」，亦即入會並不擔保一定可以成功參與相關活動。有粉絲在帖文上留言表達不滿，有人斥：「好多機會啊！你真係畀好多機會自己掠水啊！」、「大佬啊，幾萬會員你只係畀幾百個機會，點抽啊？咁點續會啊？」、「上年畀咗會費，一次活動都未參加過，咁快又要我再畀錢，睇人地參加活動啦。」不過亦有持相反意見的粉絲，認為續會費當換相冊都值，為了偶像一定支持。

另一個叫粉絲關注的就是入會費問題，去年入會費盛惠$440/年，今年新會員只需$300。而舊會員就需按2022年會籍到期月份，按比例計算續會費用。例如去年首批加入MIRO，會籍就會在2023年5月份到期，若今次續會就需繳付$260；而2023年9月份到期的，只需繳付$100便可。

續會須知

1. 若MIRO會籍於2023年9月30日或以前到期，需於5月31日中午12時前申請續會；若於2023年10月1日或以後到期，就毋需申請續會，會籍會免費延長至2023年12月31日。

2. 假如於5月31日前續會，2023 MIRO會籍有效期由是2022年會籍到期日翌日至2023年12月31日。

3. 新一輪會籍申請不會令現有會籍即時到期，現有會籍的到期日將會在入會一年後到期，MIRO可登入mirrorweare.com查看到期日。