威脅黃金年齡 頭頸癌的真與假

癌症之中，有一類稱為頭頸癌（Head and Neck Cancers），根據醫管局香港癌症資料統計中心數字，頭頸癌每年有超過1,600宗新症，逾半是鼻咽癌。而差不多一半的患者，初診時年齡介乎40-59歲的「黃金年齡」，因此絕不可忽視。

臨床腫瘤科專科醫生李兆康表示，頭頸癌一般包括鼻咽、鼻竇、口水腺、咽喉、口腔、舌頭、聲帶等位置的癌症，而甲狀腺癌則大多不包括在內。上述癌症不但位置相近，也有其他共通之處。坊間、網上常有很多關於頭頸癌的說法，記者擷取了以下5個，請李兆康醫生解說一下它們是否正確。

Q1：口腔清潔可減頭頸癌風險？

李兆康醫生：其實口腔清潔與否，和口腔癌沒有特別關係，不過吸煙則會增加口腔癌風險。可能吸煙的病人口腔衛生一般較差，所以才有錯覺，覺得口腔不清潔的話會較容易有口腔癌的問題，所以相信實際是和吸煙的關係較大。

李兆康醫生表示，常飲太熱的飲品，灼傷口腔、咽喉的黏膜，有機會增加口腔癌的風險。

Q2：飲咖啡可減頭頸癌風險？

李兆康醫生：飲咖啡，暫時還沒有具體證據顯示可減低患上口腔癌的風險，不過有些小型研究曾經提及這一點。我覺得，有時飲太熱的咖啡，經常灼傷口腔、咽喉的黏膜，反而有機會增加口腔癌的風險！

Q3：逐步的抗阻力運動可以改善頭頸癌手術後的肌肉功能及減輕疼痛？

李兆康醫生：頭頸癌一般都需要處理頸部淋巴系統，但主要是靠手術和電療，而這兩種治療方法都會令頸部的肌肉硬化，並因而減低頸部的活動性。所以我們會建議病人在手術或電療後，做多些頸部的伸展動作，從而減低頸部的硬化程度，增加頸部活動的角度。

Q4：吸入性肺炎常見於頭頸癌的病人？

李兆康醫生：頭頸癌病人有吸入性肺炎並不出奇，因為很多時，尤其是口腔癌、舌癌的病人，做完手術後，吞嚥會有些困難，所以食物很容易進入肺部，並引致有吸入性肺炎。另外，接受咽喉手術，例如全咽喉連聲帶切除的病人，有吸入性肺炎的機會就較低，但因為他們手術後已在咽喉底部開了一個造口，這些造口就相對來說較容易引致其他肺炎，因為細菌可以直接由造口進入肺部。

Q5：戒酒可減頭頸癌風險？

李兆康醫生：飲酒的確是一個頭頸癌的風險因素，減少飲酒特別是烈酒，相信有助減低頭頸癌的風險。