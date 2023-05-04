鄭秀文演唱會造型大曬身材 勤做運動維持弗爆身形

鄭秀文（Sammi)演將於7月在紅館舉行「AXA 安盛呈獻You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023」，早前拍攝演唱會海報造型正式曝光，她身穿一條特別剪裁且集舞台感、高貴與Punk元素於一身的長裙。造型甚難駕馭，不過身材弗爆的Sammi完美演繹，盡現天后氣勢。

Sammi一向形象百變，無論甚麼造型都駕馭得到。（公關提供）

演唱會在7月14至16、18至19、21至23日舉行，共有8場演出，門票亦將於5月8日（下周一）於網上優先訂票，相信掀起一波搶飛潮。宣傳海報的造型有型性感，一向有運動習慣的Sammi大曬全身肌肉線條，穿起兩邊高衩高貴長裙，旁邊以數條金色鎖鍊作點綴，Punk風格十足；白色長甲飾以銀色配件，甚有舞台感；另一款造型還戴上銀鍊頭飾，天后氣勢逼人。

Sammi舉手投足盡現天后風範。（公關提供）

對於今次的海報拍攝，Sammi直言非常期待，「心情又興奮又緊張，希望拍出一輯理想的海報，無論概念、造型、服飾、攝影，甚至耳環亦很講究，帶出不一樣感覺予觀眾，大家睇到便會明白。」Sammi承認造型難以駕馭，不過認真的她事前做足準備，包括護理皮膚、敷面膜、睡好一點，還有好好管理身形，「結果沒有問題，已經過了一關，我好滿意！」長裙相對貼身，非常講求線條，當然難不到身材弗爆的Sammi，不過原來她曾經走過一段飲食節制的時光，現時心態隨意放鬆，惟非常堅持勤做運動：「我試過168（每天8小時進食），甚至204（每天4小時進食），現在我很隨心，沒有特定進食模式，如果衣服修身一點，飲食會比較檢點；如果穿衣輕鬆，可能每天吃到3至4餐，不過都是多做運動！」她笑言完成海報拍攝，終於可以開懷放縱一下。

披上外衣的Sammi氣勢逼人。（公關提供）

紅館演唱會尚餘兩個月準備，Sammi十分重視每項細節，希望為歌迷帶來更多不一樣的演繹方式，「服裝造型方面，我很喜歡穿靚衫，很鍾意時裝，所以這方面一定不會少。至於歌曲和音樂部份，我跟基爵（音樂監製梁基爵）這麼多年來都合作得非常好，我們都想做到多點東西看和聆聽，我很喜歡一個演唱會內有不同元素，亦都是我自己做演唱會的方向。」

距離演唱會還有2個月，令人非常期待Sammi會為歌迷帶來精彩的表演。（公關提供）

演出詳情：

AXA 安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023》

日期：2023年7月14 至16, 18至19, 21至23日（共8場）

地點：紅磡香港體育館

時間：晚上8時15分

票價：HK$1080 / HK$680 / HK$380

主辦機構：寰亞娛樂/ 東亞娛樂

冠名贊助：AXA安盛

東亞銀行信用卡優先訂票：

優先訂票日期：5月8日（上午10時）至5月10日（晚上11時59分）

優先網上購票：www.hotdogtix.com或HotdogTIX手機應用程式