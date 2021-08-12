《現正分手中》11月強勢登陸 宋慧喬擺脫離婚陰霾 孖張基龍譜姊弟戀

由宋慧喬及張基龍主演的劇集《現正分手中》，將於11月登陸「黃Viu煲劇平台」！最大賣點必定離婚後首次接劇的宋慧喬，又要跟相差10歲的張基龍談情，再次挑戰「姊弟戀」！

《現正分手中》是宋慧喬與宋仲基離婚後首部接拍的作品。

《現正分手中》劇情以時尚界為中心，關於愛情裡甜酸苦辣的離別故事。宋慧喬在劇中飾演聰明美麗又有品位的時尚公司設計組組長—河英，是名符其實的「職場女強人」；張基龍則飾演一位深受業界歡迎的freelance攝影師。

今年有多部作品推出的張基龍，在《現正分手中》飾演一位攝影師。

宋慧喬似乎特別易跟「姊弟戀」扯上關係！現實中跟年紀較細的宋仲基婚姻破裂，離婚兩年後接演的首部電視劇又是大玩「姊弟戀」，無獨有偶，喬妹對上一部與朴寶劍合作的《男朋友》也離不開這個話題。據知，當宋慧喬首次接到劇組邀請時已決定辭演，後來製作公司多番邀約她重新討論劇本，喬妹才回心轉意決定出演。

在《現正分手中》宋慧喬飾演聰明美麗又有品位的女強人。

《現正分手中》是張基龍8月底入伍前最後一部作品。

金柱憲崔嬉序有份演出

身高1米87的張基龍配上1米61的喬妹，強烈「最萌身高差」的一對CP固然令人期待，但除了男女主角之外，《現正分手中》還有憑《雖然是精神病但沒關係》人氣急升的金柱憲及曾出演《玉子》的崔嬉序助陣。金柱憲早前曾參演《男朋友》，今次再與喬妹合作勢必擦出火花。值得一提的是《現正分手中》會是張基龍8月底入伍服兵役前的最後作品。

除了有宋慧喬及張基龍外，更有金柱憲和崔嬉序兩位實力派演員加入劇集。