7-Eleven x 迪士尼100周年精品 限量版手機掛繩＋長雨傘＋雙面漁夫帽

今年華特迪士尼邁向100周年，推出多個慶祝活動之餘，更與7-Eleven聯乘推出精品。自上次「3 in 1 隨身扣袋」套裝後，今次7-Eleven再度送出驚喜，加推4款限量版兩用電話掛繩套裝，每個套裝包括掛繩1條、毛毛球掛飾1個和指定迪士尼人物夾片2款，讓奇妙感覺隨時隨地陪伴你左右。

「兩用掛繩Set」(限量版)：全條掛繩可延長要160cm。

「兩用掛繩 Set 」(限量版) 換購詳情

印花派發詳情

由5月10日起至6月6日，顧客於7-Eleven 分店購物滿$20即可享印花1張。其後每$10可獲多1張印花，如此類推。

換購詳情

由5月10日早上7時起至6月9日，儲齊8張印花加$128，即可隨機換購 「兩用掛繩 Set 」（限量版）2套或儲齊8張印花加$78，即可隨機換購1套。數量有限，換完即止。

yuu 獎賞計劃會員專享優惠

5月10日早上7時起至5月15日，以8,800 yuu積分加$58，隨機換購「兩用掛繩 Set 」(限量版)1 套。數量有限，換完即止。

同場加映「Pop Up 雙面漁夫帽」、「Pop Up 耳仔長雨傘」和「疊得起收納箱」，每款造型可愛又實用！

漁夫帽特意用上雙面設計，2面均有不同角色和顏色，一面是Pop Up的耳仔設計，另一面是刺繡圖案，漁夫帽頭圍尺寸約59cm。

長傘採用防UV設計，頂部有立體三眼仔和鋼牙與大鼻裝飾，非常可愛！

「疊得起收納箱」1套有3個，分別印有反斗奇兵、 怪獸公司及鋼牙與大鼻儲物箱，備有1大2小不同尺寸，可作小朋友分類玩具或物品用。

「Pop Up 雙面漁夫帽」換購詳情

由5月10日早上7時至6月9日，任何消費加$89，即可換購1款，yuu會員可以 9,000 yuu 積分加$35換購 1 款。顧客可自行挑選喜愛款式，數量有限，換完即止。

「Pop Up 耳仔長雨傘」換購詳情

由5月10日早上7時至6月9日，任何消費加$149，可換購1款，yuu會員可以9,000 yuu 積分加$95換購 1 款。顧客可自行挑選喜愛款式，數量有限，換完即止。

「疊得起收納箱 」換購詳情

由5月10日早上7時至6月9日，任何消費加$199，可換購1套或yuu會員可以 9,000 yuu 積分加$139換購 1 套。數量有限，換完即止。