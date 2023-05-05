富豪雪糕車本周六日遊走旺角、銅鑼灣 免費派軟雪糕

天氣開始轉熱，假如有杯冰凍雪糕在手就最合適不過！恒隆地產由5月起推出一系列限時活動，包括兩日限定「hello 請你食雪糕」、母親節限定「hello Grow with you・Calligraphy for love」以及一日快閃「hello賞你飲」只需完成指定任務，就可以參與活動！

hello 請你食雪糕

今個星期六和日下午3時至6時，富豪雪糕車會於旺角雅蘭中心砵蘭街附近（5月6日）及銅鑼灣Fashion Walk百德新街附近（5月7日）免費派軟雪糕。新會員只需即場下載恒隆商場手機應用程式並登記成hello會員，或現有會員讚好Hang Lung Malls Facebook專頁或追蹤Instagram帳號，並於個人社交平台分享與「 hello dollar專屬富豪雪糕車」合照、活動當日即場推薦一位親友成為hello新會員、即場出示hello會員編號內含數字「2」之頁面，都可以免費獲贈軟雪糕一杯。

hello Grow with you・Calligraphy for love

5月13及14日下午2時半至5時半，hello會員於指定日期及時段在山頂廣場以電子貨幣即日會即日累積消費滿港幣300元或以上，即可換領個人化手寫裝飾小盆栽乙個，名額有限，先到先得，派完即止）

hello賞你飲

6月3日下午2時至6時，銅鑼灣Fashion Walk的「HER」、山頂廣場和淘大商場的「天仁茗茶」、康怡廣場的「賞茶」和家樂坊的「茶米茶」都會送出飲品，新會員即場下載恒隆商場手機應用程式並登記成hello會員；現有會員即場出示即日使用hello dollar消費證明或即時上載合資格消費單據至恒隆商場手機應用程式，即可免費獲得人氣特色飲品一杯。