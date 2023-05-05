【AI咖啡再進化】全港首杯ChatGPT咖啡正式矚目登場！

一直致力融合科技與生活的 Preface 帶來2023最新品牌企劃「學問 就是學問」— AI 時代要掌握學問，先要懂得去問。Preface 相信學問就是學問，問問題也是一種技巧，只要問對問題，學習與答案都會來得更簡單。繼2020年推出全港第一杯以AI大數據調配的精品咖啡後，2023年再進化，全港首杯ChatGPT咖啡正式矚目登場！

ChatGPT掀起全城熱潮 勢帶來顛覆性改變

ChatGPT是近年大熱的人工智能語言模型，具有語言生成、圖像生成、問答及對話等多種功能。ChatGPT推出後在全球引發討論熱潮及廣泛應用，已成為新世代不可或缺的一部分，並將對人類發展帶來顛覆性的影響。Preface 早於今年初推出一系列 Generative AI & ChatGPT 科技培訓課程，並於香港、新加坡及倫敦等城市舉辦超過60場工作坊讓企業及大眾認識其實際應用，增進大眾對 AI 在各行各業的了解以及想像未來的發展應用。

AI即場為你創作故事、圖像 咖啡師更會為你推薦專屬咖啡

Preface率先將 AI 與咖啡結合，於 Preface Coffee & Wine 推出全港首杯ChatGPT生成咖啡，並於銅鑼灣旗艦店特設生成式 AI (Generative Artificial Intelligence) 展覽，讓你即場創作 AI 生成圖。點餐時只要輸入你的姓名，再簡單選取幾個關鍵詞，ChatGPT即會為你生成一個創意故事，而我們的咖啡師會根據你與ChatGPT共同創作的故事，推薦專屬你的精品咖啡。我們同時會用你的創意故事，用 AI 生成一幅風格獨特的圖像，讓你可以在社交媒體上分享，而每幅圖像都會即時投影到店內的裝置，組成香港人共同創作的ChatGPT藝術品。而現時凡惠顧一杯「AI 咖啡」，即可免費獲贈多一杯無酒精飲品（需於2023年5月31日或之前換領），希望更多人有機會體驗生成式 AI 應用如ChatGPT，Dall-E，MidJourney等技術。

Preface Coffee & Wine 旗艦店

地點：銅鑼灣霎東街11號The Sharp地下及1樓

推廣日期：2023年4月29日起至5月21日

營業時間：Mon to Tue 10:00 – 18:00 | Wed to Sun 10:00 – 22:00

電話：2693 3980

Preface 將定期舉辦領袖座談會 邀請大家一同探索更多可能

為迎接人工智能世代，Preface期待與各位一起學問，探索更多可能，了解人工智能在不同行業的應用與發展。我們將舉行一系列領袖座談會「Future Symposium 2023」，並邀請曾俊華先生等各個界別的領袖主講，主題涉及的行業包括市場營銷、品牌行銷、教育科技、金融科技和未來人力資源管理等。座談會將於5至6月於 Preface Coffee & Wine 銅鑼灣旗艦店舉行，歡迎各位有興趣人士參與。

Preface Future Symposium 2023（領袖座談會）

主題：

1. The Future of Consumer Engagement

2. The Future of Education

3. The Future of Financial Services

4. The Future of Work



日期：5月10日、5月23日、6月6日、6月20日

時間：晚上7時至8時30分

地點：銅鑼灣霎東街11號The Sharp 1樓 Preface Coffee & Wine 旗艦店



座談會詳情和登記方式將在5月內於Preface社交平台公佈。

立即登記AI & ChatGPT 工作坊：https://bit.ly/41ARDyF

關於Preface

Preface是一家領先的科技培訓及內容制作公司，總部位於香港，在東京、倫敦和新加坡均設有辦公點。我們為各大企業與不同客人提供多種培訓課程，幫助他們在現今節奏急促、科技日新月異的新時代保持領先地位。我們的人工智能技術培訓課程深入淺出，學習內容緊貼市場發展趨勢，為客戶做好準備，迎接未來的各種機遇與挑戰，持續輔以競爭力。



Preface旨在打破傳統教育方式來革新學習。我們認為學習不應只局限於傳統課室環境。Preface旗下的餐飲生活概念空間Preface Coffee & Wine，將創新科技知識融入每個人的日常生活之中，讓客人可以享受優質的咖啡及美酒、與志同道合的人聯繫，同時在這個輕鬆舒適的環境下學習最新的科技趨勢，提供無縫科技學習體驗。





