【AI咖啡再進化】全港首杯ChatGPT咖啡正式矚目登場！

一直致力融合科技與生活的 Preface 帶來2023最新品牌企劃「學問 就是學問」— AI 時代要掌握學問,先要懂得去問。Preface 相信學問就是學問,問問題也是一種技巧,只要問對問題,學習與答案都會來得更簡單。繼2020年推出全港第一杯以AI大數據調配的精品咖啡後,2023年再進化,全港首杯ChatGPT咖啡正式矚目登場!

ChatGPT掀起全城熱潮 勢帶來顛覆性改變

ChatGPT是近年大熱的人工智能語言模型,具有語言生成、圖像生成、問答及對話等多種功能。ChatGPT推出後在全球引發討論熱潮及廣泛應用,已成為新世代不可或缺的一部分,並將對人類發展帶來顛覆性的影響。Preface 早於今年初推出一系列 Generative AI & ChatGPT 科技培訓課程,並於香港、新加坡及倫敦等城市舉辦超過60場工作坊讓企業及大眾認識其實際應用,增進大眾對 AI 在各行各業的了解以及想像未來的發展應用。

AI即場為你創作故事、圖像 咖啡師更會為你推薦專屬咖啡

Preface率先將 AI 與咖啡結合,於 Preface Coffee & Wine 推出全港首杯ChatGPT生成咖啡,並於銅鑼灣旗艦店特設生成式 AI (Generative Artificial Intelligence) 展覽,讓你即場創作 AI 生成圖。點餐時只要輸入你的姓名,再簡單選取幾個關鍵詞,ChatGPT即會為你生成一個創意故事,而我們的咖啡師會根據你與ChatGPT共同創作的故事,推薦專屬你的精品咖啡。我們同時會用你的創意故事,用 AI 生成一幅風格獨特的圖像,讓你可以在社交媒體上分享,而每幅圖像都會即時投影到店內的裝置,組成香港人共同創作的ChatGPT藝術品。而現時凡惠顧一杯「AI 咖啡」,即可免費獲贈多一杯無酒精飲品(需於2023年5月31日或之前換領),希望更多人有機會體驗生成式 AI 應用如ChatGPT,Dall-E,MidJourney等技術。

Preface Coffee & Wine 旗艦店

地點:銅鑼灣霎東街11號The Sharp地下及1樓

推廣日期:2023年4月29日起至5月21日

營業時間:Mon to Tue 10:00 – 18:00 | Wed to Sun 10:00 – 22:00

電話:2693 3980

Preface 將定期舉辦領袖座談會 邀請大家一同探索更多可能

為迎接人工智能世代,Preface期待與各位一起學問,探索更多可能,了解人工智能在不同行業的應用與發展。我們將舉行一系列領袖座談會「Future Symposium 2023」,並邀請曾俊華先生等各個界別的領袖主講,主題涉及的行業包括市場營銷、品牌行銷、教育科技、金融科技和未來人力資源管理等。座談會將於5至6月於 Preface Coffee & Wine 銅鑼灣旗艦店舉行,歡迎各位有興趣人士參與。

Preface Future Symposium 2023(領袖座談會)

主題:

1. The Future of Consumer Engagement

2. The Future of Education

3. The Future of Financial Services

4. The Future of Work



日期:5月10日、5月23日、6月6日、6月20日

時間:晚上7時至8時30分

地點:銅鑼灣霎東街11號The Sharp 1樓 Preface Coffee & Wine 旗艦店



座談會詳情和登記方式將在5月內於Preface社交平台公佈。

立即登記AI & ChatGPT 工作坊:https://bit.ly/41ARDyF

關於Preface

Preface是一家領先的科技培訓及內容制作公司,總部位於香港,在東京、倫敦和新加坡均設有辦公點。我們為各大企業與不同客人提供多種培訓課程,幫助他們在現今節奏急促、科技日新月異的新時代保持領先地位。我們的人工智能技術培訓課程深入淺出,學習內容緊貼市場發展趨勢,為客戶做好準備,迎接未來的各種機遇與挑戰,持續輔以競爭力。



Preface旨在打破傳統教育方式來革新學習。我們認為學習不應只局限於傳統課室環境。Preface旗下的餐飲生活概念空間Preface Coffee & Wine,將創新科技知識融入每個人的日常生活之中,讓客人可以享受優質的咖啡及美酒、與志同道合的人聯繫,同時在這個輕鬆舒適的環境下學習最新的科技趨勢,提供無縫科技學習體驗。