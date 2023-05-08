港鐵商場再推「一Click即搶」活動 大派2,000萬元電子優惠券

為響應政府「開心香港」活動，港鐵商場將於5月10日(星期三) 再度推出大受歡迎的大型獎賞活動「一Click即搶」，大派2,000萬元電子優惠券，讓市民搶足3個星期；港鐵商場又聯同近50間商戶，推出限時優惠，於指定參與商店消費更可賺5倍MTR分獎賞。此外，指定港鐵商場於6月至8月推出「開心有獎Fun」抽獎活動及「開心Chill好味」餐飲禮遇，送出總值 $1,000萬電子優惠券及禮品，精彩禮遇浪接浪！

港鐵商場｜連續三星期 派總值$2,000萬電子優惠券

港鐵旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，推出升級版「一Click即搶」大型獎賞活動，破天荒連續3個星期三讓市民搶總值HK$2,000萬電子優惠券，每人全期可獲取高達$1,300獎賞。

於5月10日、5月17日及5月24日，一連3個星期三中午12時起，MTR Mobile 登記用戶只需要登入MTR Mobile，即可以先到先得形式搶走指定港鐵商場電子優惠券，活動共送出 120,000張總值$2,000萬的電子優惠券！

「一Click即搶」獎賞時間表如下:

2023年5月10日 (星期三) 中午12時起：

• HK$500 港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券

(消費滿 HK$2000 減 HK$500) (名額: 10,000)

• HK$100 港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券

(消費滿 HK$500 減 HK$100) (名額: 30,000) 2023年5月17日 (星期三) 中午12時起：

• HK$500 港鐵商場時裝電子優惠券

(消費滿 HK$2,000 減 HK$500) (名額: 10,000)

• HK$100 港鐵商場時裝電子優惠券

(消費滿 HK$500 減 HK$100) (名額: 30,000) 2023年5月24日 (星期三) 中午12時起：

• HK$100 港鐵商場指定類別電子優惠券

(消費滿 HK$500 減 HK$100) (名額: 40,000)

近50商戶推出限時優惠 同時兼賺5倍 MTR 分

盛夏驚喜一浪接一浪，近50個商戶更攜手推出限時購物優惠。MTR Mobile登記用戶於指定商戶消費滿$1,000更可享5倍MTR分，讓您盡享多重著數！此外，德福廣場、青衣城、PopCorn及The LOHAS康城於更會巡迴舉行不同類型音樂表演，打造與眾同樂的歡欣氣氛！

6月起「開心有獎Fun」及「開心Chill 好味」 高達$1,000萬禮遇

驚喜獎賞停不了！於6月至8月，港鐵商場亦會推出連串活動，當中包括「開心有獎 Fun」抽獎活動，憑即日消費滿$200 即可獲得一次抽獎機會，有機會贏取100萬MTR分、購物現金券、電影戲票等，獎品總值$500萬。除此之外，亦會推出「開心Chill好味」餐飲禮遇，大派10萬張餐飲禮券，總值$500萬！

「一 Click 即搶」詳情：